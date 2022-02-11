Необычное осложнение. Почему после COVID-19 ногти могут стать ломкими

«Это симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого», — подчеркнул Крючков в беседе с URA.RU.
Ногти могут ломаться после коронавируса из-за местного снижения кровообращения.
«Я думаю, что это последствия ишемии. Почему волосы выпадают? Вероятно, недостаточность питания волосяных луковиц происходит, и то же самое с ногтями. Дело в том, что ногти часто меняются и при других патологических состояниях, связанных с ишемией в том числе. Например, при хронической дыхательной недостаточности есть симптомы на ногтях. Может быть с этим связано по аналогии с волосами», — сказал Николай Крючков.
Да. По словам Крючкова, пациенты могут долго сталкиваться с последствиями ковида, в том числе с нарушением свертываемости крови.
И даже молодые люди, переболевшие COVID-19, рискуют получить диагноз «тромбоз» или «инсульт».
Да. Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что больные омикроном могут жаловаться на гиперестезию (повышенную чувствительность. — Прим. ред.)
«Когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — уточнил он.