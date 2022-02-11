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Здоровье

Необычное осложнение. Почему после COVID-19 ногти могут стать ломкими

После ковида ногти могут стать ломкими, отметил врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков. Рассказываем, почему возникает необычное осложнение.

Девушка красит ногти.
Девушка красит ногти.
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Ногти могут ломаться при коронавирусе?

«Это симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого», — подчеркнул Крючков в беседе с URA.RU.

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Почему ногти ломаются после перенесенного COVID-19?

Ногти могут ломаться после коронавируса из-за местного снижения кровообращения.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
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«Я думаю, что это последствия ишемии. Почему волосы выпадают? Вероятно, недостаточность питания волосяных луковиц происходит, и то же самое с ногтями. Дело в том, что ногти часто меняются и при других патологических состояниях, связанных с ишемией в том числе. Например, при хронической дыхательной недостаточности есть симптомы на ногтях. Может быть с этим связано по аналогии с волосами», — сказал Николай Крючков.

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Осложнения после ковида сохраняются долго?

Да. По словам Крючкова, пациенты могут долго сталкиваться с последствиями ковида, в том числе с нарушением свертываемости крови.

И даже молодые люди, переболевшие COVID-19, рискуют получить диагноз «тромбоз» или «инсульт».

Инсульт - распространенное заболевание.
Инсульт — распространенное заболевание.
pixabay.com
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А при омикроне может болеть все тело?

Да. Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что больные омикроном могут жаловаться на гиперестезию (повышенную чувствительность. — Прим. ред.)

«Когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — уточнил он.

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