Необычное осложнение. Почему после COVID-19 ногти могут стать ломкими

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Осложнения после ковида сохраняются долго?

Да. По словам Крючкова, пациенты могут долго сталкиваться с последствиями ковида, в том числе с нарушением свертываемости крови.

И даже молодые люди, переболевшие COVID-19, рискуют получить диагноз «тромбоз» или «инсульт».