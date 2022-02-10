Бросает в жар. На сколько может подняться температура при омикроне

У больного омикроном температура поднимается до 38,5 градусов, подчеркнул Крючков «Известиям».
«На популяционном уровне, да, характерна стала относительно невысокая температура — до 38−38,5 градусов. К врачу стоит обращаться в случае, если вы не можете сбить температуру в течение нескольких дней», — уточнил иммунолог.
При этом он отметил, что температура — индивидуальный параметр каждого человека.
Симптомы омикрона похожи на симптомы ОРВИ или гриппа. И проявиться они могут уже через 2 дня после контакта с зараженным.
Возможные признаки омикрона — першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Такой вывод сделали врачи из США, Великобритании и ЮАР.
Недавно Минздрав выпустил памятку для тех, кто болеет ковидом в легкой форме. В ней даны следующие рекомендации:
- привитым или переболевшим с положительным ПЦР-тестом на коронавирус и без симптомов — получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться. Кроме того, нужно измерять температуру не реже раза в сутки;
- невакцинированным с симптомами ОРВИ или положительным тестом на ковид — позвонить поликлинику для дистанционной консультации. А если самочувствие ухудшается, то в ведомстве советуют вызвать «скорую».