Бросает в жар. На сколько может подняться температура при омикроне

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Какая температура при омикроне?

У больного омикроном температура поднимается до 38,5 градусов, подчеркнул Крючков «Известиям».

«На популяционном уровне, да, характерна стала относительно невысокая температура — до 38−38,5 градусов. К врачу стоит обращаться в случае, если вы не можете сбить температуру в течение нескольких дней», — уточнил иммунолог.

При этом он отметил, что температура — индивидуальный параметр каждого человека.