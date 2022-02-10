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Здоровье

Бросает в жар. На сколько может подняться температура при омикроне

На сколько может подняться температура при омикроне, рассказал врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, новый штамм COVID-19 вызывает небольшой жар.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.
1
Какая температура при омикроне?

У больного омикроном температура поднимается до 38,5 градусов, подчеркнул Крючков «Известиям».

«На популяционном уровне, да, характерна стала относительно невысокая температура — до 38−38,5 градусов. К врачу стоит обращаться в случае, если вы не можете сбить температуру в течение нескольких дней», — уточнил иммунолог.

При этом он отметил, что температура — индивидуальный параметр каждого человека.

2
А какие еще симптомы у омикрона и когда они появляются?

Симптомы омикрона похожи на симптомы ОРВИ или гриппа. И проявиться они могут уже через 2 дня после контакта с зараженным.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

Возможные признаки омикрона — першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Такой вывод сделали врачи из США, Великобритании и ЮАР.

3
Памятка Минздрава: что делать, если заболел коронавирусом в легкой форме?

Недавно Минздрав выпустил памятку для тех, кто болеет ковидом в легкой форме. В ней даны следующие рекомендации:

  • привитым или переболевшим с положительным ПЦР-тестом на коронавирус и без симптомов — получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться. Кроме того, нужно измерять температуру не реже раза в сутки;
  • невакцинированным с симптомами ОРВИ или положительным тестом на ковид — позвонить поликлинику для дистанционной консультации. А если самочувствие ухудшается, то в ведомстве советуют вызвать «скорую».
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