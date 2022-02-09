В полном вытеснении дельты омикроном усомнился вирусолог

По словам вирусолога, у него нет абсолютной уверенности, что омикрон-штамм сможет полностью вытеснить дельту, которая до этого начала доминировать среди всех предыдущих вариантов.

Омикрон антигенно очень сильно отличается как от дельты, так и от других штаммов, подчеркнул эксперт. Поэтому приобретенный после него иммунитет вряд ли будет эффективно работать против других вариантов коронавируса.

Как пояснил специалист, антитела, возникающие к омикрону, не очень эффективно взаимодействуют с дельтой.

«Однако при высоком титре антитела против дельты более или менее нейтрализуют омикрон. Как это работает в обратную сторону, пока не ясно», — рассказал он.

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