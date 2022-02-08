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Здоровье

Из-за высокой температуры ушел на самоизоляцию сибирский губернатор

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел на самоизоляцию из-за повышенной температуры, сообщил официальный Telegram-канал правительства региона.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции», — говорится в сообщении.

Диагноз главе региона пока не поставлен. Губернатору пришлось перенести прямой эфир на местном телеканале, пишет РБК.

По данным «Сиб.фм», Травников делал прививку от коронавируса вакциной «Вектора» — «ЭпиВакКороной». В декабре 2021 года он ревакцинировался «Спутником V».

В Алтайском крае спикер АКЗС Александр Романенко заболел ковидом после вакцинации и ревакцинации. Ковид выявили у главы Барнаула Вячеслава Франка, после чего он начал трудиться из дома.

Ранее минздрав Новосибирской области рекомендовал медучреждениям региона рассмотреть с учетом эпидситуации возможность переноса сроков оказания плановой помощи и диспансеризации.

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