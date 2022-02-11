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Здоровье

Как омикрон «угрожает» слуховому нерву и почему может наступить «эра глухих»

Из-за дальнейшей мутации у омикрона может появиться новая способность — поражать слуховой нерв. Так считает кандидат медицинских наук и ЛОР высшей категории Владимир Зайцев. Начнется ли в мире «эра глухих» — в материале altapress.ru.

Ухо.
Ухо.
СС0
1
Почему COVID-19 сможет поражать слуховой нерв?

Коронавирус может атаковать нервные клетки, напомнил Зайцев в интервью URA.RU. По его словам, если патоген будет мутировать в этом направлении, то под угрозой окажется слуховой нерв.

2
Почему омикрон должен скорее «умереть»?

Омикрон надо скорее «тотально погубить», чтобы не допустить его «нервных» мутаций, подчеркнул Владимир Зайцев.
«Не на уровне — нос промыть, или горло прополоскать, или в нос капли — нет. Надо, чтобы омикрон как можно быстрее умер», — сказал ЛОР.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Только так можно гарантировать, что ковид не доберется до слухового нерва, уверен он.

3
А что делать, чтобы не оглохнуть от COVID-19?

Чтобы слуховой нерв не оказался под угрозой, надо «пролечиваться», объяснил Зайцев. Иначе это «плохо кончится».

«Это очень <…> плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что <…> сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», — заявил врач.

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