Как омикрон «угрожает» слуховому нерву и почему может наступить «эра глухих»

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Почему омикрон должен скорее «умереть»?

Омикрон надо скорее «тотально погубить», чтобы не допустить его «нервных» мутаций, подчеркнул Владимир Зайцев.

«Не на уровне — нос промыть, или горло прополоскать, или в нос капли — нет. Надо, чтобы омикрон как можно быстрее умер», — сказал ЛОР.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Только так можно гарантировать, что ковид не доберется до слухового нерва, уверен он.