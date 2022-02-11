Как омикрон «угрожает» слуховому нерву и почему может наступить «эра глухих»

Коронавирус может атаковать нервные клетки, напомнил Зайцев в интервью URA.RU. По его словам, если патоген будет мутировать в этом направлении, то под угрозой окажется слуховой нерв.
Омикрон надо скорее «тотально погубить», чтобы не допустить его «нервных» мутаций, подчеркнул Владимир Зайцев.
«Не на уровне — нос промыть, или горло прополоскать, или в нос капли — нет. Надо, чтобы омикрон как можно быстрее умер», — сказал ЛОР.
Только так можно гарантировать, что ковид не доберется до слухового нерва, уверен он.
Чтобы слуховой нерв не оказался под угрозой, надо «пролечиваться», объяснил Зайцев. Иначе это «плохо кончится».
«Это очень <…> плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что <…> сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», — заявил врач.