«Коронавирусные» мошенники активизировались в России. Как они могут обмануть

Как сообщил Маляревский радио Sputnik, злоумышленники постараются извлечь максимум выгоды из заболеваемости омикроном.
«Мошенники очень пластичны, изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы вынудить из нас различную приватную информацию. Что они используют в качестве наживки, зависит от ситуации. При этом они часто акцентируются на новостной повестке», — подчеркнул IT-журналист.
Да. «Коронавирусные» мошенники могут «сыграть» на выплатах и льготах, уверен Александр Маляревский.
«Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее», — сказал он.
Любые мошенники прибегают к фишинговым рассылкам, отметил Маляревский.
Александр Маляревский,
обозреватель Computer Reseller News:
Человек получает письмо, которое может выглядеть, например, как (сообщение. — Прим. ред.) от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации или даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность.
Чтобы не попадаться на уловки мошенников, Александр Маляревский рекомендует обращать внимание на несоответствия в сообщениях.
«Универсальная рекомендация — быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что вам говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки», — посоветовал эксперт.
Он добавил, что информацию в письме следует проверять.
«Если они (мошенники. — Прим. ред.) ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много», — предупредил Маляревский.