«Коронавирусные» мошенники активизировались в России. Как они могут обмануть

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Как не попасться на «удочку» мошенников?

Чтобы не попадаться на уловки мошенников, Александр Маляревский рекомендует обращать внимание на несоответствия в сообщениях.

«Универсальная рекомендация — быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что вам говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что информацию в письме следует проверять.

Банковская карта. СС0

«Если они (мошенники. — Прим. ред.) ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много», — предупредил Маляревский.