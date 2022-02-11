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«Коронавирусные» мошенники активизировались в России. Как они могут обмануть

Уровень заболеваемости COVID-19 остается высоким в России. Этим могут воспользоваться мошенники, рассказал IT-журналист и обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0
1
Как будут действовать «коронавирусные» мошенники?

Как сообщил Маляревский радио Sputnik, злоумышленники постараются извлечь максимум выгоды из заболеваемости омикроном.

«Мошенники очень пластичны, изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы вынудить из нас различную приватную информацию. Что они используют в качестве наживки, зависит от ситуации. При этом они часто акцентируются на новостной повестке», — подчеркнул IT-журналист.

2
А мошенники «надавят» на ковидные выплаты?

Да. «Коронавирусные» мошенники могут «сыграть» на выплатах и льготах, уверен Александр Маляревский.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

«Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее», — сказал он.

3
Как еще могут сработать «коронавирусные» мошенники?

Любые мошенники прибегают к фишинговым рассылкам, отметил Маляревский.

Александр Маляревский,
обозреватель Computer Reseller News:

Человек получает письмо, которое может выглядеть, например, как (сообщение. — Прим. ред.) от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации или даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность.

Анонимные интернет-мошенники.
Анонимные интернет-мошенники.
Pixabay.com
4
Как не попасться на «удочку» мошенников?

Чтобы не попадаться на уловки мошенников, Александр Маляревский рекомендует обращать внимание на несоответствия в сообщениях.

«Универсальная рекомендация — быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что вам говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что информацию в письме следует проверять.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

«Если они (мошенники. — Прим. ред.) ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много», — предупредил Маляревский.

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