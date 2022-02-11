Полные люди лучше защищены от повторного заражения ковидом

Переболевшие коронавирусом пациенты с ожирением лучше защищены от будущих заражений, чем переболевшие с нормальным и избыточным весом. К такому выводу пришли ученые израильского медицинского центра «Шиба».

По данным исследователей, ранее инфицированные коронавирусом пациенты с ожирением имели «более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту» по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом.

Антитела у переболевших пациентов с индексом массы тела 30 или выше (это указывает на ожирение) были выше во все моменты времени по сравнению с пациентами с индексом массы тела ниже 30.

Исследование взаимосвязи лишнего веса и антител от COVID-19 представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в апреле в Лиссабоне, пишет РИА Новости.

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