Еще одна мутация. Что за новый штамм COVID-19 может появиться в 2023 году

Нет. Коронавирус продолжит мутировать, рассказала радио Sputnik ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.
По ее словам, за всю пандемию было зафиксировано больше десяти мутаций COVID-19. И инфекция, отметила она, быстро меняется.
Да. У нового штамма сохранятся признаки омикрона, считает Соседова, — к примеру, такой же инкубационный период и контагиозность (заразность. — Прим. ред.)
Да. Болезнь, вызванная новым штаммом коронавируса, может протекать легче.
«Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро <…> то есть сохранит основные характеристики омикрона, но станет более легким по своему течению», — сказала Нелли Соседова.
Соседова подчеркнула, что любой вирус — паразит. Для распространения ему нужен симбиоз с носителем, а не его смерть. Поэтому, добавила биофизик, новый штамм коронавируса может стать «сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус».