Еще одна мутация. Что за новый штамм COVID-19 может появиться в 2023 году

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Новый вариант ковида будет протекать легче?

Да. Болезнь, вызванная новым штаммом коронавируса, может протекать легче.

«Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро <…> то есть сохранит основные характеристики омикрона, но станет более легким по своему течению», — сказала Нелли Соседова.