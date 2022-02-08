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Еще одна мутация. Что за новый штамм COVID-19 может появиться в 2023 году

Новый штамм COVID-19 может появиться в 2023 году. Будет ли он похож на омикрон и станет ли сезонным — в нашем разборе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
1
Коронавирус прекратит мутировать?

Нет. Коронавирус продолжит мутировать, рассказала радио Sputnik ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.

По ее словам, за всю пандемию было зафиксировано больше десяти мутаций COVID-19. И инфекция, отметила она, быстро меняется.

2
Новый штамм COVID-19 может появиться в 2023-м. Он будет похож на омикрон?

Да. У нового штамма сохранятся признаки омикрона, считает Соседова, — к примеру, такой же инкубационный период и контагиозность (заразность. — Прим. ред.)

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0
3
Новый вариант ковида будет протекать легче?

Да. Болезнь, вызванная новым штаммом коронавируса, может протекать легче.

«Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро <…> то есть сохранит основные характеристики омикрона, но станет более легким по своему течению», — сказала Нелли Соседова.

4
А почему очередной штамм COVID-19 станет сезонным?
Маска.
Маска.
CCO

Соседова подчеркнула, что любой вирус — паразит. Для распространения ему нужен симбиоз с носителем, а не его смерть. Поэтому, добавила биофизик, новый штамм коронавируса может стать «сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус».

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