После омикрона. Почему новые штаммы COVID-19 будут еще заразнее

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Кто — главные жертвы COVID-19?

По словам Петра Чумакова, первыми жертвами ковида стали пожилые люди с хроническими заболеваниями. Дальше варианты вируса повышали заразность и «атаковали» уже другие возрастные группы.

Дети. Коронавирус. CC0

«Омикрон пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», — подчеркнул он.