После омикрона. Почему новые штаммы COVID-19 будут еще заразнее

Да. Чумаков рассказал, что на фоне следующих штаммов омикрон будет не самым заразным.
При этом, добавил вирусолог, в ходе эволюции коронавирус станет менее патогенным — то есть будет наносить меньший вред организму.
По словам Петра Чумакова, первыми жертвами ковида стали пожилые люди с хроническими заболеваниями. Дальше варианты вируса повышали заразность и «атаковали» уже другие возрастные группы.
«Омикрон пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», — подчеркнул он.
Коронавирус перестал проникать в легочную ткань, объяснила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Он (ковид. — Прим. ред.) ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», — подчеркнула она.
Першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле — все эти симптомы могут проявиться через 2 дня после контакта с зараженным омикроном. Такой вывод сделали врачи из США, Великобритании и ЮАР.