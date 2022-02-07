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Здоровье

После омикрона. Почему новые штаммы COVID-19 будут еще заразнее

Коронавирус продолжит развиваться и расплодит новые штаммы, заявил вирусолог и член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Будут ли новые варианты COVID-19 заразнее омикрона — в нашем разборе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
1
Новые штаммы ковида будут заразнее омикрона?

Да. Чумаков рассказал, что на фоне следующих штаммов омикрон будет не самым заразным.

При этом, добавил вирусолог, в ходе эволюции коронавирус станет менее патогенным — то есть будет наносить меньший вред организму.

2
Кто — главные жертвы COVID-19?

По словам Петра Чумакова, первыми жертвами ковида стали пожилые люди с хроническими заболеваниями. Дальше варианты вируса повышали заразность и «атаковали» уже другие возрастные группы.

Дети. Коронавирус.
Дети. Коронавирус.
CC0

«Омикрон пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», — подчеркнул он.

3
Какую способность утратил ковид?

Коронавирус перестал проникать в легочную ткань, объяснила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он (ковид. — Прим. ред.) ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», — подчеркнула она.

4
Я контактировал с больным омикроном. Какие симптомы у меня могут появиться?
Болезнь. Кашель.
Болезнь. Кашель.
Pixabay.com

Першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле — все эти симптомы могут проявиться через 2 дня после контакта с зараженным омикроном. Такой вывод сделали врачи из США, Великобритании и ЮАР.

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