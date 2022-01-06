Английские медики назвали «суперпродукт», убивающий клетки рака

Медики из благотворительной организации Cancer Research UK выяснили: куркума убивает раковые клетки благодаря антиоксидантам, сообщает Lenta.ru . Ее активным ингредиентом является куркумин — он помогает снизить риск развития рака у человека и даже останавливает рост опухоли.

Врачи утверждают, что благодаря высокой концентрации антиоксидантов куркума — альтернативное средство для лечения онкологических заболеваний.

Они назвали специю «убийцей рака», и, кроме того, отметили, что в странах, активно использующих эту специю, количество людей с онкологическим заболеваниями значительно ниже.

Более того, куркума полезна и для глаз — она уменьшает риск возникновения катаракты, снижает риск глаукомы и макулодистрофии. Ее используют и как средство для снижения холестерина.

Однако излишнее употребление куркумы может вызвать расстройство желудка, кислую отрыжку, диарею, головокружение и головную боль.