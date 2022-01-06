6 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Английские медики назвали «суперпродукт», убивающий клетки рака

Медики из благотворительной организации Cancer Research UK выяснили: куркума убивает раковые клетки благодаря антиоксидантам, сообщает Lenta.ru. Ее активным ингредиентом является куркумин — он помогает снизить риск развития рака у человека и даже останавливает рост опухоли.

Куркума.
Куркума.
spiceportal.ru

Врачи утверждают, что благодаря высокой концентрации антиоксидантов куркума — альтернативное средство для лечения онкологических заболеваний.

Они назвали специю «убийцей рака», и, кроме того, отметили, что в странах, активно использующих эту специю, количество людей с онкологическим заболеваниями значительно ниже.

Более того, куркума полезна и для глаз — она уменьшает риск возникновения катаракты, снижает риск глаукомы и макулодистрофии. Ее используют и как средство для снижения холестерина.

Однако излишнее употребление куркумы может вызвать расстройство желудка, кислую отрыжку, диарею, головокружение и головную боль.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость