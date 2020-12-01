Сахарный искуситель. Барнаульские диетологи рассказали, чем опасен самый сладкий источник удовольствия

О вредности сахара человека предупреждают с самого детства: «Не ешь много сладостей, а то зубы болеть будут!», «Прекращай с конфетами — аппетит испортишь». Однако сахар бывает разным, и один может быть опасен, а другой — даже полезен. Действительно ли любовь к сладкому может стать зависимостью и кому выгоден отказ от него — в материале altapress.ru.

(Не)зависимость от сахара

Нетрудно догадаться, что под понятием «сахарная зависимость» подразумевается чрезмерное пристрастие к сладкому. Ее заложники не могут ни дня прожить без вкусного кусочка тортика или лакомых шоколадных конфет. А если в кармане не оказалось в нужный момент леденца или печенья, то сладкоежки становятся раздражительными и даже агрессивными.

По этой причине сахарную зависимость нередко сравнивают с наркотической, что является верным и неверным одновременно.

Барнаульский диетолог Юлия Сараева отмечает, что такого термина, как «зависимость от сахара», в медицине нет. В отличие от наркотической, при чрезмерном употреблении сладкого у человека не возникает социальных и психических последствий. Сладкоежка не отстраняется от общества и не лишается контроля над собственной жизнью. По этой причине медики не квалифицируют любовь к сладкому как патологическое влечение.

Сахар Открытые источники в Интернете

Юлия Сараева,

диетолог , аллерголог:

Здесь более уместным будет термин «привычка». Мы испытываем удовольствие, когда едим сладкое, и хотим его испытывать снова. Но при этом в организме не происходит нарушений, которые типичны для зависимости. При употреблении наркотиков, когда в организм поступает большое количество искусственных стимуляторов, у человека снижается выработка собственного дофамина — гормона радости — и чувствительность к нему. По этой причине он теряет способность испытывать радость и удовольствие без стимуляции извне. Наркоману необходимо постоянно повышать дозу, чтобы снова испытать яркие ощущения. Эта потребность становится ключевой в его жизни и вытесняет все остальное. Но сахар не становится смыслом жизни для человека, и никто не идет продавать телевизор, чтобы купить тортик.

Однако это не значит, что сладкоежкам можно расслабиться. Употребление сахара в большом объеме может быть чревато серьезными проблемами со здоровьем. И, говоря об опасности сладкого, диетологи подразумевают так называемый свободный сахар.

Сладкоежка Открытые источники в Интернете

Вольный сахар

По данным ВОЗ, свободные сахара — это моносахариды (глюкоза, фруктоза) и дисахариды (сахароза, пищевой сахар), которые являются добавкой к пище, а также содержатся в меде, сиропе и соке.

Несмотря на то что свободный сахар не имеет ничего, кроме калорий (в 1 г сахара около 4 ккал), именно его выбирают все лакомки. Дело в том, что он быстро усваивается организмом и почти сразу дает мощный дофаминовый всплеск — чувства радости и удовольствия.

Сахар Открытые источники в Интернете

Юлия Сараева,

диетолог , аллерголог:

Сладкое — один из самых простых способов получить вознаграждение, то есть испытать радость, удовольствие. Если человек постоянно находится в стрессе, много работает, мало отдыхает, плохо спит, не умеет расслабляться и отвлекаться, а также в течение дня питается не по аппетиту, а только тогда, когда сможет выкроить время, то очень часто он начинает испытывать потребность в вознаграждении — и возникает тяга к сладкому.

Сладкое Открытые источники в Интернете

В этом свободному сахару проигрывает его полезный оппонент — естественный сахар. Его можно найти в молочных и растительных продуктах: фруктах, овощах и ягодах. Усвоение естественного сахара происходит намного медленнее из-за наличия во фруктах и овощах клетчатки. Соответственно, человек уже не получает такого быстрого скачка хорошего настроения.

Примечательно, что сахар во фруктах и фруктовом соке отличается. Когда из плода выжимают сок, то полезная клетчатка теряется, в результате чего в полученном напитке остается только фруктоза — один из свободных сахаров. По этой причине диетологи советуют именно есть фрукты, а не «пить».

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Сахарное детство

Тяга к сладкому кажется вредной прихотью, от которой врачи советуют отказаться, как курильщику от сигарет. Однако в отличие от того же курения человек нуждается в естественном сахаре с самого рождения.

В первые дни жизни младенец получает все питательные вещества из материнского молока, которое в свою очередь богато лактозой — одним из естественных сахаров. Она дает ребенку необходимую энергию, а также удовлетворение от пищи. Так и получается, что самый первый вкус, который ощущает в своей жизни человек, — сладкий, говорит Юлия Сараева.

А вот любовь к такому вредному, но вкусному свободному сахару неосознанно прививают уже родители, считает барнаульский диетолог Наталья Бурмистрова. Когда ребенок начинает капризничать, то нередко в качестве утешения родственники дают ему печенюшку или конфетку. «Вряд ли кто-то предложит малышу „успокоительную“ котлетку или брокколи», — говорит Наталья. Так малыш не только получает удовольствие, но и формирует ассоциации «сладкое — это приятно».

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Диетолог отмечает, что такие аналогии могут сыграть злую шутку уже во взрослом возрасте. Помня, что сладости могут приносить приятные ощущения, человек начинает заедать лакомствами свои проблемы.

Наталья Бурмистрова,

диетолог:

Довольно часто тяга к сладкому появляется на фоне неудачной личной жизни и проблем с супругом. Так, если муж изменяет, то женщина начинает закрываться в себе, интуитивно пытается сбежать от этой неприятной ситуации и находит выход в поедании сладкого. У других причиной может стать невозможность хорошей коммуникации на работе, в коллективе. Человек таким образом компенсирует нереализованные эмоции.

Сладкое Открытые источники в Интернете

Сахарная опасность

Несмотря на положительные эмоции, которые щедро дарит свободный сахар, диетологи настоятельно советуют употреблять его как можно меньше. По данным ВОЗ, суточная норма потребления свободных сахаров — 10% от общей калорийности рациона. «При среднем рационе в 2000 ккал это 50 г сахара, или два стакана сока, или четыре маленькие баночки сладкого йогурта», — сообщает официальный сайт Роспотребнадзора. Чем же могут быть опасны лишняя шоколадка или послеобеденное пирожное?

Юлия Сараева,

диетолог , аллерголог:

Избыточное потребление сладкого ведет к вытеснению из рациона более полезных продуктов, избыточной массе тела, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Вытесняя готовыми сладостями фрукты и овощи, мы получаем меньше клетчатки и других важных компонентов здорового питания, что может негативно сказываться на работе кишечника, иммунной системы.

Таким образом, отказ от лакомств может стать главным шагом на пути к похудению и общему оздоровлению организма.

Сахар Открытые источники в Интернете

Безболезненный отказ

Привычка съедать конфетку-другую может быть очень сильна, и сладкоежкам трудно отказаться от нее. Нередки случаи, когда при отказе от сахара у человека в первое время начинает портиться настроение, появляются навязчивые мысли. Это может приводить перееданию фруктов и ягод в попытке заменить привычный источник удовольствия.

Юлия Сараева дала несколько советов, как безболезненно уменьшить потребление свободного сахара.

Больше готовьте дома. Так вы видите, из чего состоит ваша пища, и можете регулировать количество сахара, соли и жира, которые добавляются в блюдо. Готовьте вместе с детьми, приобщайте их к здоровому питанию и прививайте правильные пищевые привычки. Ешьте в течение дня тогда, когда начинаете испытывать легкий голод. Вы сможете ясно ощутить насыщение и не будете переедать. Часто бывает, что человек просто получает недостаточно питательных веществ в основные приемы пищи и поэтому испытывает потребность что-то пожевать. Сделайте свое питание разнообразным — пробуйте разные вкусы, готовьте новые блюда в выходные. Если основная еда однообразна, то тяга к ярким по вкусу сладким блюдам будет сильнее, и напротив: богатство вкусов снижает эту тягу. Не держите на виду сладости, не закупайте их домой с запасом. Заведите полезную привычку — держите на виду овощную тарелку. Если на автомате захочется что-то пожевать, то пусть это будут овощи, от них больше пользы. Найдите занятие, которое приносит радость: прогулки, чтение, музыка, рисование — все, что вашей душе угодно. Радуйте себя без помощи еды. Ищите свой способ бороться со стрессом. Полностью избежать его в условиях современной жизни невозможно, но мы взрослые люди и должны понимать, что надо как-то учиться справляться с этим. Медитации, например, очень полезная практика. Регулярные физические упражнения дарят большое количество положительных эмоций и при этом увеличивают расход энергии. Выбирайте физическую активность по предпочтениям: плавание, танцы, растяжка, фитнес — любое движение полезно. Постарайтесь наладить режим сна и отдыха. В борьбе с перееданием очень важную роль играет здоровый сон.

Продукты без сахара Предоставлено altapress.ru

Однако мало отказаться от простых сладостей, ведь коварный сахар может поджидать людей в самой неожиданной пище. Свободный сахар нередко добавляют в качестве сильнейшей вкусовой добавки в колбасу, майонез, кетчуп и даже консервы.

В этом случае диетологи советуют внимательно читать состав покупаемых продуктов.

Пример того , как производители добавляют сахар Предоставлено altapress.ru

Кому может быть выгоден отказ от сладкого

Стремление к меньшему потреблению сахара все больше приобретает значимость, и популярные бренды научились приспосабливаться к новым реалиям. Так, известные компании Coca-Cola, Pepsi, Orbit и т. д. имеют специальные линейки продуктов с пометкой «без сахара».

В составе диетических напитков Coca-Cola Zero и Pepsi Lite используют сахарозаменители, такие как сахарин, аспартам, сукралоза, ацесульфам калия и некоторые стевиолгликозиды высокой чистоты (например стевиозид, стевиол). Их преимущество в том, что они относятся к некалорийным сахарозаменителям и имеют интенсивный сладкий вкус. Однако, как отмечает Наталья Бурмистрова, они могут вызывать неблагоприятные реакции организма, поэтому налегать на такие продукты не стоит.

Напиток без сахара Предоставлено altapress.ru

Успешно пользуются сахарозаменителями создатели жевательной резинки и зубной пасты. Они добавляют в свою продукцию эритрит, изомальт, ксилит, сорбит.

А вот натуральные сахарозаменители являются лишь ловким рекламным ходом. «Натуральные калорийные сахарозаменители преимуществ перед обычным сахаром вообще не имеют, — рассказывает Юлия Сараева. — Это широко разрекламированные сироп агавы, финика, кленовый сироп, мед и т. п. Их калорийность примерно сопоставима с обычным сахаром, а те витамины и минеральные вещества, которые содержатся в них, не оказывают какого-то значимого влияния на организм».

Пример того , как производители добавляют сахар Предоставлено altapress.ru Пример того , как производители добавляют сахар Предоставлено altapress.ru Пример того , как производители добавляют сахар Предоставлено altapress.ru Пример того , как производители добавляют сахар Предоставлено altapress.ru

Диетологи отдают предпочтение растительному сахарозаменителю стевии. Она почти не имеет негативных последствий на организм, а по вкусу является такой же сладкой, как и столовый сахар.

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