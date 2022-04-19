Собственноручно извлекать ребенка разрешили роженицам в Алтайском крае

В перинатальном центре «ДАР» в Алтайском крае роженицы могут своими руками достать малыша. Процедура называется «бархатное кесарево». Его смогут провести только в случае запланированной операции. Подробности рассказали в региональном минздраве.

Такое кесарево называют «мягким» или «гламурным». Впервые это начали практиковать московские врачи еще в 2017 году. Теперь операция доступна и женщинам в Алтайском крае.

Все начинается стандартно: сначала врач делает разрез и просит женщину потужиться, чтобы ребенок появился на свет более медленно и мягко.

Затем доктор частично выводит из утробы плечи малыша, помогает роженице бережно извлечь ребенка и выложить его ей на грудь.

«На роженице при этом надеты стерильные перчатки — вероятно, по этой причине роды и получили в своё время приставку „гламурные“. После окончания пульсирования пуповины врач приступает к наложению швов. Уточняется, что навредить малышу невозможно», — говорят в минздраве.

«Бархатное кесарево». zdravalt.ru

Важным тут выделяют психологический аспект. Нередко женщины, которым проводят кесарево, рассказывают, что не чувствуют себя «полноценными» мамами, ведь они не участвовали в процессе родов.

«Бархатные роды» сглаживают этот психологический момент, объяснила заведующая родовым отделением с операционными перинатального центра «ДАР» Маргарита Андрияхова.

Доктор не отрицает, что обществу пока может быть не понятна эта процедура — такой экстравагантный способ родов может «высмеиваться и преподноситься как каприз», но на самом деле это очень важно для психологического здоровья мамы.

«Именно поэтому мы решили предложить им такую „опцию“. Проводить ее „на потоке“ мы, разумеется, не планируем, но информируем о такой возможности пациенток», — рассказала Андрияхова.

«Бархатное кесарево». zdravalt.ru

Несколько таких операций уже провели. Все они сопровождались сильным энергетическим подъемом, причем не только у мамы, но и у врачей.

Пациентка Дарья Черепанова была одной из первых.

«Я до сих пор помню этот момент невероятного счастья, когда врач попросила меня протянуть руки и мы вдвоем, „в четыре руки“, выложили малышку мне на грудь! Я навсегда запомнила, как встречала свою крошку, шептала ей: „Привет, доченька, как мы тебе рады!“ Теперь я понимаю тех мам, которым выкладывают ребенка на грудь или живот сразу после родов. Оказывается, этот волшебный момент встречи с малышом возможен даже в операционной!» — поделилась эмоциями женщина.

Услуга «бархатное кесарево» проводится бесплатно.

А ранее алтайский «ДАР» начал оказывать помощь пациенткам до 18 лет.