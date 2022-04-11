Какую компенсацию можно получить за ошибку врача, рассказал эксперт

Пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причиненного вреда, так и на компенсацию морального вреда, заявила юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова, пишет « Прайм ».

Компенсировать моральный вред проще, указала эксперт. Она объяснила это тем, что для его компенсации достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента или его близких родственников.

Такие иски суды удовлетворяют чаще.

Возмещение ущерба доказать сложнее, так как требуется установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом, пишет Газета.Ru.

Ранее семь медиков оштрафовали по делу о смерти пациентки в Краснодаре. В июле 2016 года пациентка поступила на лечение с переломом шейки бедра. Во время подготовки ее к операции медсестра сделала неудачную манипуляцию, развился перитонита, который привел к смерти женщины.