11 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Какую компенсацию можно получить за ошибку врача, рассказал эксперт

Пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причиненного вреда, так и на компенсацию морального вреда, заявила юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова, пишет «Прайм».

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

Компенсировать моральный вред проще, указала эксперт. Она объяснила это тем, что для его компенсации достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента или его близких родственников.

Такие иски суды удовлетворяют чаще.

Возмещение ущерба доказать сложнее, так как требуется установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом, пишет Газета.Ru.

Ранее семь медиков оштрафовали по делу о смерти пациентки в Краснодаре. В июле 2016 года пациентка поступила на лечение с переломом шейки бедра. Во время подготовки ее к операции медсестра сделала неудачную манипуляцию, развился перитонита, который привел к смерти женщины.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость