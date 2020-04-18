Выписавшийся из коронавирусного госпиталя барнаулец рассказал о лечении и самочувствии

В настоящий момент Андрей находится в инфекционном отделении городской больницы № 11, но не в качестве пациента, а как папа маленького Егора, у которого так же, как и у Андрея выявили коронавирус. Они оба они перенесли болезнь легко.
Одну неделю после постановки диагноза пациент провел в инфекционном отделении горбольницы № 5. После выявления коронавируса у сына он был переведен к нему в больницу № 11, поскольку у жены результат теста был отрицательный.
«Я еще ни разу не лежал в больнице такой здоровый, — говорит Андрей. — Выраженных симптомов у нас не было, мы накануне оба переболели, думали просто ОРВИ. В больнице у меня была лишь температура 37. По выписке мне назначили хлоргексидин, чтобы полоскать горло, солевой раствор для промывания носа. Из таблеток — муколитик и антигистаминное».