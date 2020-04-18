Выписавшийся из коронавирусного госпиталя барнаулец рассказал о лечении и самочувствии

В настоящий момент Андрей находится в инфекционном отделении городской больницы № 11, но не в качестве пациента, а как папа маленького Егора, у которого так же, как и у Андрея выявили коронавирус. Они оба они перенесли болезнь легко.

Одну неделю после постановки диагноза пациент провел в инфекционном отделении горбольницы № 5. После выявления коронавируса у сына он был переведен к нему в больницу № 11, поскольку у жены результат теста был отрицательный.