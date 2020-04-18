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Здоровье

Выписавшийся из коронавирусного госпиталя барнаулец рассказал о лечении и самочувствии

17 апреля в Барнауле выписали четвертого пациента, перенесшего COVID-19, сообщает алтайский минздрав.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

В настоящий момент Андрей находится в инфекционном отделении городской больницы № 11, но не в качестве пациента, а как папа маленького Егора, у которого так же, как и у Андрея выявили коронавирус. Они оба они перенесли болезнь легко.

Одну неделю после постановки диагноза пациент провел в инфекционном отделении горбольницы № 5. После выявления коронавируса у сына он был переведен к нему в больницу № 11, поскольку у жены результат теста был отрицательный.

«Я еще ни разу не лежал в больнице такой здоровый, — говорит Андрей. — Выраженных симптомов у нас не было, мы накануне оба переболели, думали просто ОРВИ. В больнице у меня была лишь температура 37. По выписке мне назначили хлоргексидин, чтобы полоскать горло, солевой раствор для промывания носа. Из таблеток — муколитик и антигистаминное».

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