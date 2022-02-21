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Здоровье

Барнаульский хирург рассказал, почему плановые операции в ковидную пандемию стоит отложить

Оперативное вмешательство — большой риск даже для здорового человека: есть большая вероятность образования тромбоза и закупорки сосудов, это смертельный риск. В пандемию этот риск многократно увеличивается. Флеболог и сосудистый хирург, доктор медицинских наук Алексей Петриков рассказал, почему не надо расстраиваться, если врач перенес плановую операцию.

Врачи. Операция.
Врачи. Операция.
CCO.

Известно, что при ковиде развивается ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание), при котором появляются микротромбозы в мелких сосудах и макротромбозы в больших магистральных венах и артериях — в общем, буквально везде. Мощный дисбаланс организма может привести к трагическому исходу: один за другим или все вместе отказывают все органы.

«Одно дело, если мы оперируем при остром заболевании без ковида. Мы просто должны обеспечить пациенту чистую зону, чтобы он не заразился, — рассказывает Алексей Петриков. — Другое дело, если пациент инфицирован или есть подозрение на ковид, и никаких других вариантов в экстренных случаях быть не может: надо оперировать. В этом плане мы не имеем четких рекомендаций Минздрава. Есть базовые рекомендации по лечению ковида, есть каноны проведения операций, но чтобы вместе — такого нет».

Флеболог Алексей Петриков.
Флеболог Алексей Петриков.
Altapress.ru.

При экстренных операциях большое значение имеет и время доставки пациента в стационар, и исходное его состояние, и сопутствующие заболевания. Но наличие коронавирусной инфекции увеличивает риск тромботических событий во время самого оперативного вмешательства. Течение, тяжесть и прогноз совершенно другой.

По словам хирурга, когда на операцию попадает больной, перенесший ковид несколько недель или месяцев назад, он тоже серьезно рискует: «Как показывает реальная практика (пока больших исследований нет), у него гораздо тяжелее протекает послеоперационный период и возможны серьезные осложнения».

Для того чтобы уменьшить риск заражения медицинского персонала и больного при операциях, хирурги используют несколько приемов для снижения выброса возбудителя коронавируса в окружающую среду операционной. Например, по возможности не вскрывают кишечник и снижают нагнетание воздуха в брюшную полость. А чтобы снизить риск тромбоза у пациента, стараются использовать миниинвазивные, щадящие, технологии.

Риск, по словам врача, есть и уже у прооперированных больных, которые заразились ковидом, выписавшись из стационара. Иммунитет такого человека после операции и так снижен, и это дает возможность вирусу проявляться в более тяжелом варианте.

Операция в краевой клинической больнице.
Операция в краевой клинической больнице.
Минздрав Алтайского края.

Алексей Петриков считает, что плановые операции при состояниях, не угрожающих жизни и не прогрессирующих, во время пандемии нужно отложить.

«Допустим, человек не болел ковидом, но у него есть паховая грыжа или он уже долго живет с желчекаменной болезнью, которая не имеет клинических проявлений. Ничего экстренного, просто нужно наблюдать за состоянием таких пациентов, дать соответствующие рекомендации, искать альтернативные методики, но оперировать сейчас, во время пандемии, нецелесообразно», — разъяснил он.

Кроме того, хирург говорит, что сейчас нагрузка на персонал огромна, лаборатории, поликлиники и стационары работают на пределе возможностей. Он отмечает, что если заболевание стабильно, без осложнений, его нужно отложить, но продолжать наблюдение у лечащего врача.

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