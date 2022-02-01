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Здоровье

Названы заболевания, при которых запрещено спать в носках

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал радио Sputnik, что сон в теплых носках иногда приводит к развитию инфекций и способен спровоцировать некроз.

Носки.
Носки.
СС0

Авакян отметил, что надевать на ночь теплые носки нельзя тем, у кого нарушено кровообращение в ступнях — у таких людей постоянно мерзнут ноги.

«Такое бывает у взрослых с атеросклерозом артерий нижних конечностей. При этом заболевании кровь не попадает к ногам. Людям с таким заболеванием категорически запрещается спать в теплых носках в попытках согреть ночью ноги. У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции», — предупредил медик.

Кровообращение в нижних конечностях нарушается также у людей с сахарным диабетом. Защитные свойства кожи ступней снижаются, в результате появляются риски опасных инфекционных осложнений.

«Ношение носков ночью для таких людей может опять-таки привести к незаживающим инфекциям. В самом худшем случае дело может дойти до гнойно-некротических заболеваний и некроза», — пояснил хирург.

Людям, которые испытывают дискомфорт из-за постоянно мерзнущих ног, необходимо согревать их перед сном с помощью контрастного душа.

«Следует полить контрастным душем ступни. Направляем на них горячую воду, потом холодную и опять горячую, а дальше чередуем. Через полторы-две минуты этой процедуры у 90% людей ноги становятся теплыми», — посоветовал Авакян.

Ранее россиянам рассказали об опасных позах для сна.

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