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Здоровье

Похудевшим россиянам посоветовали почаще смотреть на свое фото в толстом виде

Врач-эндокринолог Виктор Жиляев рассказал о трех самых распространенных ошибках, которые допускают похудевшие люди, сообщает РИА «Новости».

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

Жиляев отметил, что у многих людей происходит головокружение от собственных успехов в похудении — это объясняется тем, что при чувстве радости человек расслабляется и снова начинает позволять себе много лишнего.

«В этом случае хорошим мотиватором может выступить ваша фотография до похудения, поскольку вы уже можете заметить разницу „до“ и „после“», — посоветовал эксперт в эфире передачи «Доктор 24».

Вторая ошибка — возврат калорийности: при похудении люди снижают калорийность и употребляют пищу ограниченно, однако при расслаблении многие возвращаются к прежнему количеству еды.

Жиляев подчеркнул, что после похудения необходимо подобрать правильный рацион, который был бы одновременно полезен и комфортен.

«Наконец, многие люди после похудения перестают отдавать процессу употребления еды должное внимание, а это приводит к тому, что человек съедает больше, чем ему нужно, меньше наслаждается процессом и хуже пережевывает пищу», — рассказал эндокринолог.

Жиляев отметил, что в этом случае стоит выделить один прием пищи в день, чтобы полностью сосредоточиться на процессе.

Ранее россиян предупредили, что коронавирус может спровоцировать набор веса.

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