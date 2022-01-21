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Здоровье

Россиянам посоветовали кушать хлеб вместо пирожных, чтобы пережить «сахарную ломку»

Директор Центра диетологии Анна Мелехина рассказала радио Sputnik, что полный отказ от сладких продуктов ради снижения веса может привести к «сахарной ломке».

Французские пирожные-макарон.
Французские пирожные-макарон.
Открытые источники.

Мелехина отметила, что привыкшие к сахару люди при воздержании от его употребления могут ощущать сильный и напоминающий ломку дискомфорт.

«Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт, как при ломке. Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии», — уточнила диетолог.

Эксперт отметила, что если просто убрать сахар и ничего не добавить взамен, то будет дефицит углеводов.

Главная задача — при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Есть ряд продуктов, которые помогут избежать «сахарной ломки» при исключении сладостей из рациона.

«Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно», — заключила Мелехина.

Кстати, ранее сообщили, что закупочные цены на сладости могут резко вырасти в России с 1 февраля.

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