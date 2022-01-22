Диетологи рассказали о вреде употребления попкорна

Употребление попкорна может привести к таким серьезных заболеваниям, как ожирение и диабет. Большое количество сладкой кукурузы может вызывать сердечно-сосудистые болезни, рассказала URA.RU диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Обычно люди едят попкорн в больших количествах, говорит врач, а за счет количества набирается калорийность.

«Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара — это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками. То есть никакой пользы это не принесет», — отметила Писарева.

В разумных объемах проблем этот продукт не принесет, успокоила диетолог-эндокринолог Елена Щетинина. Также не принесет вреда приготовленный дома попкорн без масла и сахара.

В кинотеатре его лучше заменить сушеными яблоками, грушами, свежими фруктами, овощными снеками, предложили медики.