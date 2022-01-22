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Здоровье

Гастроэнтеролог рассказал, какие рыбные консервы принесут пользу

Рыба в консервах сохраняет много полезных качеств, но при нескольких условиях, пишет «РГ».

Рыбные консервы.
Рыбные консервы.
CC0

По словам гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Марата Зиннатуллина, лучший состав консервы — рыба плюс соль.

«Это самый полезный состав рыбных консервов. В жирных породах сохраняются омега-3 жирные кислоты», — отметил он.

Пойдет на пользу и рыба в томатном соусе без искусственных добавок и уксус. Тогда в нем сохраняется ликопин — вещество, которое обладает противораковыми свойствами.

Однако рыбные консервы не стоит есть чаще двух раз в неделю.

Врач предупредил, что не рекомендуется включать в рацион консервированную рыбу людям, страдающим гипертонической болезнью сердца, с заболеваниями почек, печени и ЖКТ.

Аккуратнее стоит быть со шпротами — продукте много масла, которое дает дополнительную нагрузку на печень, и присутствует канцероген бензапирен.

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