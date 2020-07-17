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17 июля
Коронавирус
Здоровье

Барнаульский водитель скорой помощи две недели не может добиться результатов теста на COVID-19

Водитель барнаульской станции скорой помощи Дмитрий Васильчук рассказал ГТРК «Алтай», что он две недели не может добиться результатов теста на коронавирус.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

2 июля его бригада забрала пациента с подозрением на COVID-19, позже диагноз подтвердился.

Позднее Дмитрий почувствовал характерные для коронавируса недомогания: слабость, ломоту в мышцах, пропали обоняние и вкус.

В «скорой», в которую он позвонил из дома, ему заявили, что состояние не опасное, и он должен вызвать врача из поликлиники по месту жительства.

Участкового обещали направить, а вот тест изначально делать отказались, хотя водитель рассказал о своей работе. Позже коронавирус обнаружили у его жены — ей обследование провели оперативно.

Минздрав прокомментировал ситуацию с задержкой анализов. По их словам, тесты направляют в две лаборатории: в Диагностический центр везут анализы пациентов, у которых невозможно точно установить источник заражения, а в Роспотребнадзор — тех, кто контактировал с больными.

По мнению Минздрава, с водителем скорой помощи мог произойти сбой системы: сначала у него взяли тест как у обычного пациента с подозрительными симптомами, а потом его перевели в группу контактных.

«Пациенту должны чётко сказать, куда направлен его анализ. Если медработник может контактировать с больным ковидом, то в этом случае его обследует работодатель, но при появлении клинических симптомов. Здесь пациент обратился к своему участковому терапевту как обычный пациент, поэтому ни о каком работодателе уже речи здесь идти не может. Это не проблема пациента. Мазок, скорее всего, ушёл в Роспотребнадзор, потому что он прошёл как контактный с больным. Иногда начинается вот такое недопонимание. Я понимаю, что пациенту всё равно на самом деле, ему важен результат», — сказала начальник отдела организации медпомощи взрослому населению министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова.

Вахлова также напомнила, что норматив для обработки тестов на коронавирус составляет трое суток.

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