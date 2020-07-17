Барнаульский водитель скорой помощи две недели не может добиться результатов теста на COVID-19

Водитель барнаульской станции скорой помощи Дмитрий Васильчук рассказал ГТРК «Алтай», что он две недели не может добиться результатов теста на коронавирус.

2 июля его бригада забрала пациента с подозрением на COVID-19, позже диагноз подтвердился.

Позднее Дмитрий почувствовал характерные для коронавируса недомогания: слабость, ломоту в мышцах, пропали обоняние и вкус.

В «скорой», в которую он позвонил из дома, ему заявили, что состояние не опасное, и он должен вызвать врача из поликлиники по месту жительства.

Участкового обещали направить, а вот тест изначально делать отказались, хотя водитель рассказал о своей работе. Позже коронавирус обнаружили у его жены — ей обследование провели оперативно.

Минздрав прокомментировал ситуацию с задержкой анализов. По их словам, тесты направляют в две лаборатории: в Диагностический центр везут анализы пациентов, у которых невозможно точно установить источник заражения, а в Роспотребнадзор — тех, кто контактировал с больными.

По мнению Минздрава, с водителем скорой помощи мог произойти сбой системы: сначала у него взяли тест как у обычного пациента с подозрительными симптомами, а потом его перевели в группу контактных.

«Пациенту должны чётко сказать, куда направлен его анализ. Если медработник может контактировать с больным ковидом, то в этом случае его обследует работодатель, но при появлении клинических симптомов. Здесь пациент обратился к своему участковому терапевту как обычный пациент, поэтому ни о каком работодателе уже речи здесь идти не может. Это не проблема пациента. Мазок, скорее всего, ушёл в Роспотребнадзор, потому что он прошёл как контактный с больным. Иногда начинается вот такое недопонимание. Я понимаю, что пациенту всё равно на самом деле, ему важен результат», — сказала начальник отдела организации медпомощи взрослому населению министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова.

Вахлова также напомнила, что норматив для обработки тестов на коронавирус составляет трое суток.