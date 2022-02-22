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Здоровье

Барнаульцам предлагают мобильно провериться на ВИЧ-инфекцию

В феврале специалисты Алтайского краевого центра СПИД проведут выездные акции по экспресс-тестированию на ВИЧ в Барнауле.

Алтайский мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ
Алтайский мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ
altaids22.ru

Как утверждают в центре, экспресс-тестирование — это один из самых быстрых и безболезненных способов исследования на ВИЧ-инфекцию среди населения. Результат известен уже через 10−15 минут, а его точность — 99%.

«Экспресс-тестирование на ВИЧ абсолютно анонимно и бесплатно, кроме того, оно будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием специалистов, где каждый сможет задать все интересующие вопросы», — отметил заведующий отделом профилактики КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом» Виталий Эйхман.

В мобильном комплексе будут находиться врач-эпидемиолог, фельдшер, социальный работник, психолог, сообщает пресс-служба центра.

В случае положительного результата экспресс-теста, специалисты смогут взять все необходимые анализы для проведения подробного исследования в лаборатории краевого центра по борьбе со СПИДом.

Расписание выездов мобильного комплекса в феврале:

22.02 — Парковка ТРЦ ЦУМ с 11:00 до 15:00

24.02 — Парковка ТРЦ Огни с 12:00 до 16:00

25.02 — Парковка ТРЦ Галактика с 12:00 до 16:00

28.02 — Парковка ТРЦ Галактика с 12:00 до 16:00

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