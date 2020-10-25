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Здоровье

Быстро избавиться от похмелья помогут вода, минералочка и непережаренный омлет

Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал Пятому каналу, как максимально быстро восстановить организм при похмелье от выпитого накануне алкоголя.

Как провести новогодние праздники без изжоги и похмелья!
Как провести новогодние праздники без изжоги и похмелья!
архив компании "Аптека.ру"

В первую очередь необходимо принять контрастный душ — попеременно, на пять секунд, включая горячую и холодную воду.

Далее следует приступить к восстановлению водно-электролитного баланса организма.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания», — пояснил Казанцев.

Также при похмелье важно правильно позавтракать. Хорошим вариантом врач нарколог назвал непережаренный омлет.

В течение дня можно принимать витамины, содержащие калий и магний, и препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию.

Для улучшения общего самочувствия можно погулять на свежем воздухе, при этом следует воздержаться от сильных физических нагрузок.

Ранее врач-терапевт рассказал, чем опасен аспирин при похмелье, особенно людям с язвенной болезнью. Причем попытки прогнать недуг с помощью алкоголя — смертельны для человеческого организма.

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