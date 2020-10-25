Быстро избавиться от похмелья помогут вода, минералочка и непережаренный омлет

В первую очередь необходимо принять контрастный душ — попеременно, на пять секунд, включая горячую и холодную воду.
Далее следует приступить к восстановлению водно-электролитного баланса организма.
«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания», — пояснил Казанцев.
Также при похмелье важно правильно позавтракать. Хорошим вариантом врач нарколог назвал непережаренный омлет.
В течение дня можно принимать витамины, содержащие калий и магний, и препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию.
Для улучшения общего самочувствия можно погулять на свежем воздухе, при этом следует воздержаться от сильных физических нагрузок.
Ранее врач-терапевт рассказал, чем опасен аспирин при похмелье, особенно людям с язвенной болезнью. Причем попытки прогнать недуг с помощью алкоголя — смертельны для человеческого организма.