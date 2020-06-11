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11 июня
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Здоровье

Бывший руководитель Диагностического центра в Барнауле поддержал коллег, которым сократили зарплату

Бывший руководитель Диагностического центра Алтайского края Владимир Захаров опубликовал пост в Instagram со словами поддержки коллегам, которым выплатили сокращенную в разы зарплату.

Владимир Захаров.
Владимир Захаров.
Анна Зайкова

Захаров написал, что переживает сейчас не меньше своих бывших сотрудников.

«Всегда искренне старался отстаивать интересы Диагностического Центра, когда был главным врачом! Выступал против введения системы взаиморасчетов, которые не только вдвое сократили бюджетный ежемесячный реестр ДЦ (Диагностического центра — прим.ред.), но и ввели в конфликт ДЦ со всеми медицинскими организациями! Боролся против аффилированности с поставкой реагентов, тяжелой техники, стройматериалов в ДЦ! Боролся против липовых „командировок“ за счёт ДЦ! И по объективным причинам написал заявление об уходе», — написал он.

Бывший руководитель также отметил, что всегда «старался озвучивать наши общие проблемы на ежемесячных собраниях трудового коллектива и вместе с Вами принимать решения».

Напомним, 11 июня десятки медицинских работников Диагностического центра Алтайского края вышли на площадку перед своим зданием, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза — по сравнению с докоронавирусными временами. Охрана вызвала полицию.

В этот же день в интернете появилась петиция с требованием отставки министра здравоохранения Дмитрия Попова. По мнению автора петиции, чиновник за последние два года «сумел нанести алтайской медицине огромный ущерб».

Также в тексте обращения упоминаются другие недавние скандалы в сфере здравоохранения края: перебои с поставкой льготных лекарств, предписание прокуратуры в связи со сложной ситуацией в Рубцовском тубдиспансере, недоплаты медикам, оптимизация детской ортопедии в Барнауле.

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