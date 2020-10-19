Бийскую горбольницу могут сделать ковидным госпиталем

«Вопрос сейчас прорабатывается. Мы сообщим, когда будет принято окончательное решение», — сказала она.

По словам Переладовой, никто насильно не заставит врачей горбольницы трудиться в ковидном госпитале.

«Пойдете потому, что пойдете — такого у нас нет, никто никого не принуждает», — сказала эпидемиолог. — Это касается и врачей, и младшего медперсонала. На самом деле все работники готовы трудиться, исключение составляют те, кому работать с ковидными больными не дает ограничение по возрасту".

Если горбольница станет госпиталем, часть персонала, не пожелавшего работать в красной зоне, переведут в другие медучреждения.