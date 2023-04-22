Более 50 жителей Алтайского края пострадали от укуса клеща с начала сезона их активности

От укуса клеща в этом году пострадало 24 ребенка до 14 лет. Всем подлежащим детям ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение.
Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировали.
«При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания в 32% клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — отметили в ведомстве.
Вирус клещевого энцефалита в исследованных клещах не обнаружили. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей назначили профилактическое лечение.
Краевой Роспотребнадзор организовывает акарицидные обработки территорий края.
«В адрес администраций муниципальных образований края и Барнаула, владельцев баз отдыха, туристических баз, санаториев, парков отправили письма и предписания о необходимости проведения расчистки территорий, энтомологической экспертизы и, при обнаружении клещей, акарицидной обработки», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Пик активности клещей прогнозируют в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года.
Ранее мы рассказывали, как защититься от клещей и что делать, если они все-таки укусили.