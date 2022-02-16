16 февраля -14°C
﻿
Здоровье
23

Больная тема. Почему пациенты вынуждены высуживать льготные лекарства?

Житель Барнаула, страдающий онкологическим заболеванием, уже несколько лет не может добиться получения льготного препарата, который он должен принимать по назначению врача постоянно. Пациент убежден, что главврач поликлиники № 1, в которой он обслуживается, «намеренно отказывает» ему в получении помощи. Искать правду и справедливость барнаулец решил с помощью депутатов, отправив письменное обращение в Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева.

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0

Ситуация у заявителя, действительно, непростая. Болен он уже длительное время, еще в 2013—2014 гг., ему был назначен специалистами препарат «Омник-окас». Однако, по словам заявителя, получал он его по льготе только в 2016 году, все остальные годы — ему отказывали. Александр Терентьев обратился в прокуратуру края, надзорные органы провели проверку, в ходе которой выяснили, что «сотрудниками КГБУЗ „Городская поликлиника № 1“ не принималось исчерпывающих мер, направленных на обследование пациента, в целях определения его нуждаемости в лекарственном препарате под торговой маркой „Омник-окас“. Заседание врачебной комиссии учреждения здравоохранения по данному вопросу не проводилось». Прокурор вынес представление в адрес главного врача поликлиники.

Однако и после этих мер с заявителем никто не связался и препарат он так и не получил. Александр Терентьев был вынужден инициировать повторную проверку прокуратуры. В результате чего, было подготовлено исковое заявление в интересах заявителя «о возложении на КГБУЗ „Городская поликлиника № 1“ и Министерство здравоохранения Алтайского края обязанности обеспечить его препаратом Омник-окас». Прокуратура края контролирует ход рассмотрения гражданского дела.

  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость