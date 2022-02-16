Больная тема. Почему пациенты вынуждены высуживать льготные лекарства?

Житель Барнаула, страдающий онкологическим заболеванием, уже несколько лет не может добиться получения льготного препарата, который он должен принимать по назначению врача постоянно. Пациент убежден, что главврач поликлиники № 1, в которой он обслуживается, «намеренно отказывает» ему в получении помощи. Искать правду и справедливость барнаулец решил с помощью депутатов, отправив письменное обращение в Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева.

Ситуация у заявителя, действительно, непростая. Болен он уже длительное время, еще в 2013—2014 гг., ему был назначен специалистами препарат «Омник-окас». Однако, по словам заявителя, получал он его по льготе только в 2016 году, все остальные годы — ему отказывали. Александр Терентьев обратился в прокуратуру края, надзорные органы провели проверку, в ходе которой выяснили, что «сотрудниками КГБУЗ „Городская поликлиника № 1“ не принималось исчерпывающих мер, направленных на обследование пациента, в целях определения его нуждаемости в лекарственном препарате под торговой маркой „Омник-окас“. Заседание врачебной комиссии учреждения здравоохранения по данному вопросу не проводилось». Прокурор вынес представление в адрес главного врача поликлиники.

Однако и после этих мер с заявителем никто не связался и препарат он так и не получил. Александр Терентьев был вынужден инициировать повторную проверку прокуратуры. В результате чего, было подготовлено исковое заявление в интересах заявителя «о возложении на КГБУЗ „Городская поликлиника № 1“ и Министерство здравоохранения Алтайского края обязанности обеспечить его препаратом Омник-окас». Прокуратура края контролирует ход рассмотрения гражданского дела.