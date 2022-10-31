Бугры и ямки. Преподаватель барнаульского медколледжа рассказала, как правильно мыть руки и поливаться антисептиком

В крае стартовал очередной этап проекта «Журналист меняет профессию». 20 представителей СМИ решили учиться сестринскому делу и оказанию первой помощи. Преподаватель Барнаульского базового медколледжа Ольга Янковская не думала о том, что станет звездой прессы и ТВ, но нам обрадовалась. На первом же занятии мы узнали, что не только не умеем измерять температуру, но и руки всегда мыли неправильно.

Сварщики и вальщики

Проект «Журналист меняет профессию» появился в крае семь лет назад. Координатор Константин Ганов рассказал, что все началось со строительных специальностей — журналисты учились на каменщиков, гипсокартонщиков, штукатуров. А потом — уже «по запросам» — на автомехаников, сварщиков, вальщиков леса, сантехников. Девочки осваивали считавшиеся исключительно мужскими навыки с большим энтузиазмом. Сейчас в проекте более 30 профессий.

Учебные заведения охотно идут на сотрудничество, потому что это популяризирует рабочие специальности. Таких предложений в колледжах и техникумах края много, а вот желающие учиться по-прежнему в очереди не стоят. Между тем, людей именно этих профессий не хватает во всех сферах жизни региона.

Директор медицинского колледжа Ольга Бондаренко говорит, что с большим удовольствием откликнулись на предложение обучать журналистов: «Для нас это новый опыт. Это довольно краткосрочная программа, вместе с тем, часов хватит, чтобы обучить простым медицинским манипуляциям».

Обучение журналистов в медколледже. СС0.

Все инфицированы

Любая работа начинается с изучения техники безопасности. В медицине к ней относятся с двойной серьезностью: здесь надо защитить и пациента, и врача.

В здравоохранении каждый пациент рассматривается как инфицированный, рассказала Ольга Янковская. Дело в том, что у каждой инфекции есть инкубационный период, в который она не проявляется ни клинически, ни лабораторно, но человек уже носитель и источник, так что способен легко заразить других. Например, в случае с ВИЧ, этот период составляет около трех месяцев.

Защитить пациента помогает постоянная обработка рук антисептиком, а врача оберегают перчатки.

Обучение журналистов в медколледже. СС0.

Не только ладошки

С утра все врачи моют руки с мылом, поскольку загрязнения большие (после поручней в автобусе и многочисленных дверных ручек), затем после каждого пациента используют антисептик.

Ольга Янковская говорит, что большинство людей (если они, конечно, не работают в медицине) моют руки неправильно, и толку от такого мытья — ноль.

«Мама учила нас просто тереть ладошки друг о друга, в детском саду мы научились делать еще и круговые движения, — говорит Ольга Янковская. — Так вот микробиологи однажды провели смывы с рук и поняли, что при обычной процедуре мытья мы делаем чистыми только „бугры“, а все ложбины и ямки остаются грязными».

Так, почти не отмываются ногти и междупальцевые пространства, а большой палец как будто и вовсе не участвует в «купании».

Правильный алгоритм таков.

1. Начинаем растирать мыло между ладоней

2. Ладонь переносим на тыльную сторону другой руки и втираем мыло в поверхность и между пальцами, затем меняем руки.

3. Делаем «замок» и тщательно обрабатываем первые фаланги пальцев и ногтевые ложа с одной и с другой стороны.

4. Отдельно трем большие пальцы.

5. Пальцами одной руки втираем мыло в бугры на другой ладони.

Каждую их этих манипуляций нужно повторить пять-шесть раз.

В медучреждениях сейчас используют одноразовые салфетки про протирки рук после мытья. Полотенца не рекомендованы, но и не запрещены. Однако, если в кабинете работают врач и медсестра, у них должно быть два отдельных полотенца.

Мыть руки обязательно. Pixabay.com

Только спирт

Ольга Янковская рассказала, что при выборе антисептика надо понимать, что наиболее эффективные — спиртовые. Содержание этилового спирта при этом должно быть не менее 60%.

У самого обычного антисептика — хлоргексидина — есть и спиртовой, и водный раствор. Водные средства не сушат кожу и, стало быть, не образуют микротрещин, поэтому считаются щадящими. Но зато, по выражению Янковской, они «вообще, то есть абсолютно не эффективны в отношении вирусов». «Вы „пощадили“ руки, но получили коронавирус, например», — говорит преподаватель.

Антисептики делают на основе не только этилового, но и пропилового спирта. Эффективны оба, но последний впитывается через поры, и мы получаем токсическое отравление, хотя и в минидозах.

Чтобы точно убить все бактерии и вирусы, нужно не просто полить антисептиком руки, а тщательно их обработать. Для этого требуется не менее 30−60 секунд. Все это время нужно втирать антисептик в руки по тому же алгоритму, что и мыло, до тех пор, пока он полностью не впитается. После обработки руки должны остаться сухими.

Антисептик.

Пальцем не туда

После пандемии коронавируса Ольга Янковская всегда носит в сумке одноразовые медицинские перчатки — мало ли что. Иногда она тратит больше получаса на то, чтобы научить студентов надевать и снимать этот защитный элемент.

Если с надеванием проблем не возникает (нужно просто натянуть их на пальцы, предварительно вымыв и продезинфицировав руки по всем правилам), то стащить перчатки и не «заразиться» довольно непросто, тут есть своя технология.

Главное — помнить, что внутренняя часть перчаток после работы стерильна, а внешняя загрязнена.

По правилам нужно захватить пальцами недоминантной руки (у правшей это левая) край перчатки за наружную поверхность манжеты со стороны ладони и стянуть перчатку, выворачивая ее наизнанку. Таким образом, она осталась в левой руке

Чтобы снять вторую перчатку, нужно просунуть палец без перчатки под манжету надетой. При этом умудриться не коснуться наружной стороны изделия. Стяните вторую перчатку пальцем, также выворачивая перчатку наизнанку, чтобы загрязненные поверхности оказались внутри. Из второй перчатки должен получиться «мешочек» для первой. Теперь их можно выбросить.

Перчатки. ССО

+35…+36. По ощущениям +38

А сейчас мы снова наденем перчатки. И возьмем термометр. Температура — один из главных показателей функционального состояния человека. И измеряем мы ее тоже неправильно. Иные параметры не соблюдают даже в поликлиниках.

«Утренний показатель температуры всегда ниже, чем вечерний, — рассказала Ольга Янковская. — На нее влияет, в том числе, температура окружающей среды, охлаждение (ветер или вентиляция), а также внутренние факторы. Например, после еды температура повышается, потому что начинаются активные обменные процессы».

Градусник , термометр. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Нормальная температура человеческого тела всегда колеблется от +36 до +37 градусов. У пожилых норма ниже — +35,7…+36. Это связано с тем, что мышцы у возрастных людей работают не так интенсивно, а объем и калорийность пищи снижается, так что энергии выделяется меньше.

Наиболее точен, по словам преподавателя, обычный ртутный термометр. Но им можно измерять температуру только в кожных складках. У взрослых используют подмышечную впадину, а вот у детей до года — паховую складку. «Поскольку у них гипертонус, — объясняет Янковская. — С притянутой к животу ногой младенец будет лежать спокойно, а вот руки дрыгаются постоянно».

Кожная складка должна быть неповрежденной. Если на ней признаки воспалительного процесса, то вы измерите местную температуру, а не всего организма. Складка также должна быть полностью сухой: влажная даст понижение температуры.

Время измерения должно составлять не менее 10 минут.

«Во время пандемии коронавируса мы все попадали под „обстрел“ инфракрасными бесконтактными термометрами, — говорит Ольга Янковская. — Надо помнить, что любой электронный термометр может давать погрешность на несколько пунктов. Он требует специальной настройки и обслуживания, так что нужно внимательно читать инструкцию».

На следующем занятии мы будем снова учиться надевать и снимать перчатки, хранить шприцы правильно и делать подкожные и внутримышечные инфекции. Забегая вперед, скажу, что мы все искололись «зараженными» иглами и сгубили здоровье нескольких «пациентов».

Обучение в Барнаульском базовом медицинском колледже проходит при поддержке министерства здравоохранения Алтайского края.