Миллиарды на повышение зарплат медикам направит правительство

Как сообщил депутат, обеспечение достойной зарплаты медиков — одно из приоритетных направлений в работе правительства.
В соответствии с указом президента Владимира Путина зарплаты фельдшеров и медсестер не могут быть ниже средней зарплаты по региону.
«Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее стало известно, что увеличение зарплат сельских врачей рассмотрит Минздрав.