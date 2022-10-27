27 октября
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Жизнь

Миллиарды на повышение зарплат медикам направит правительство

Российское правительство дополнительно направит в регионы около 59 млрд рублей на повышение зарплат медицинских работников, сообщает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

Деньги.
Деньги.
СС0.

Как сообщил депутат, обеспечение достойной зарплаты медиков — одно из приоритетных направлений в работе правительства.

В соответствии с указом президента Владимира Путина зарплаты фельдшеров и медсестер не могут быть ниже средней зарплаты по региону.

«Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что увеличение зарплат сельских врачей рассмотрит Минздрав.

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