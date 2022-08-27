Число пострадавших от клещей жителей Алтайского края превысило 9 тыс. человек

За неделю 146 жителя Алтайского края обратились к медикам с жалобами на укусы клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора .

Всего с начала сезона активности клещей алтайские поликлиники зафиксировали 9068 подобных случаев, из которых 2536 пришлось на детей до 14 лет.

С начала эпидсезона 329 жителей Алтайского края заболели сибирским клещевым тифом, из них 50 — дети. Также зарегистрировано 9 подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом и 19 — иксодовым клещевым боррелиозом.

Напомним, доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ Ирина Кудряшова рассказала об особенностях клещей, которые помогут защититься от кровососов.

По ее словам, больше всего в Алтайском крае распространен клещ таежный. Он встречается в лесах, на обочинах тропинок, по краям полян, на лесных опушках, в зарослях ивняков, по берегам лесных ручьев, в окрестностях Барнаула.