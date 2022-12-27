ЧП: после приема сиропа от кашля умерли 18 детей

Их гибель официально подтвердило министерство здравоохранения республики, пишет РИА Новости.
Ведомство начало проверку сиропа и таблеток против ОРВИ «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech. Продажа препарата приостановлена.
Дети умерли после приема лекарства от острой почечной недостаточности.
Лабораторные исследования показали, что в составе препарата есть токсичное вещество — этиленгликоль, указывает bfm.ru. Уже установлено, что умершие принимали это лекарство дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по 2,5−5 миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей.
Материалы медицинской экспертизы переданы в правоохранительные органы.
Ранее на уроке химии отравились сибирские школьники.
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