27 декабря
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Здоровье

ЧП: после приема сиропа от кашля умерли 18 детей

В Узбекистане 18 детей умерли после приема индийского сиропа от кашля.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
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Их гибель официально подтвердило министерство здравоохранения республики, пишет РИА Новости.

Ведомство начало проверку сиропа и таблеток против ОРВИ «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech. Продажа препарата приостановлена.

Дети умерли после приема лекарства от острой почечной недостаточности.

Лабораторные исследования показали, что в составе препарата есть токсичное вещество — этиленгликоль, указывает bfm.ru. Уже установлено, что умершие принимали это лекарство дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по 2,5−5 миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей.

Материалы медицинской экспертизы переданы в правоохранительные органы.

Ранее на уроке химии отравились сибирские школьники.

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