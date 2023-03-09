ЧП в круизе: порядка 300 человек тяжело заболели во время морского путешествия

Около 300 пассажиров и членов экипажа заболели кишечной инфекцией на круизном лайнере Ruby Princess.

Болезнь затронула как минимум 284 находящихся на лайнере.

У них наблюдаются приступы рвоты и диареи, указывает Lenta.ru.

Компания Princess cruises, которой принадлежит судно, назвала наиболее вероятной причиной норовирус, передает CBS News.

На лайнере — 2281 человек.

Ранее члены экипажей рассказали правду о тайных смертях на круизных лайнерах. Люди часто умирают во время морских путешествий. На некоторых судах два трупа в неделю — не редкость.

Плавучая тюрьма

В 2020 года многие следили за судьбой туристов и членов экипажа с круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку коронавируса нового типа.

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого и обнаружили на тот момент новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

Сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на лайнере достиг 355. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой.

На борту лайнера находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. Провиант доставляли на судно на спецбортах в спецодержде. Людям не разрешили покидать каюты.