Чума поднимает голову. В мире происходит все больше случаев заражения

«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду», — отметила она.

Попова заявила об увеличении случаев чумы в мире и добавила, что «это тоже риски сегодняшнего дня», пишет «Росбалт».

Ранее ведомство сообщало о случаях заражения бубонной чумой в приграничных с Россией районах Монголии. Эпидемия бубонной чумы в России маловероятна. Заболевание связано с употреблением в пищу зараженных сусликов.

В 2020 году специальный эпидотряд прибыл на Алтай для исследований чумы. В июле впервые за 60 лет на плато Укок в Кош-Агачском районе произошла вспышка чумы у животных — эту территорию посещает большое количество туристов.

После этого Роспотребнадзор решил ограничить доступ в популярное место, пояснив, что «вспышки» нет, но есть «эпизоотия чумы среди сурков» на трех участках плато.