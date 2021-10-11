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Здоровье

Чума поднимает голову. В мире происходит все больше случаев заражения

Риски распространения чумы стали возрастать из-за изменения климата, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Эпидемиологи. Эпидемия.
Эпидемиологи. Эпидемия.
кадр из фильма "Эпидемия".

«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду», — отметила она.

Попова заявила об увеличении случаев чумы в мире и добавила, что «это тоже риски сегодняшнего дня», пишет «Росбалт».

Ранее ведомство сообщало о случаях заражения бубонной чумой в приграничных с Россией районах Монголии. Эпидемия бубонной чумы в России маловероятна. Заболевание связано с употреблением в пищу зараженных сусликов.

В 2020 году специальный эпидотряд прибыл на Алтай для исследований чумы. В июле впервые за 60 лет на плато Укок в Кош-Агачском районе произошла вспышка чумы у животных — эту территорию посещает большое количество туристов.

После этого Роспотребнадзор решил ограничить доступ в популярное место, пояснив, что «вспышки» нет, но есть «эпизоотия чумы среди сурков» на трех участках плато.

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