Специальный эпидотряд прибыл на Алтай для исследований чумы в самом эпицентре сурков

В Республику Алтай прибыли специалисты-эпидемиологи из Саратова и Иркутска для исследования «чумной территории», где сильно размножились сурки, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Напомним, в июле впервые за 60 лет на плато Укок в Кош-Агачском районе произошла вспышка чумы у животных — эту территорию посещает большое количество туристов.

После этого Роспотребнадзор решил ограничить доступ в популярное место, пояснив, что «вспышки» нет, но есть «эпизоотия чумы среди сурков» на трех участках плато.

«Сотрудники противочумных институтов прибыли для проведения планового комплексного обследования природного очага чумы. С 18 августа в очаг выставляется эпидотряд Алтайской противочумной станции, усиленный тремя сотрудниками Иркутского противочумного института и двумя сотрудниками Российского противочумного института „Микроб“ в Саратове», — рассказали в региональном Роспотребдназоре.

Сурок. открытые источники в интернете

Эпидотряд пробудет на территории до середины сентября — обследуют местность, проведут полевую дезинсекцию, возьмут пробы, а также пересчитают носителей и переносчиков чумы.

«В первую очередь будут исследованы территория плато Укок и прилегающие к нему территории. Затем эпидотряд переместится к границам с Тувой», — добавили в ведомстве.

Природный очаг чумы на плато Укок — один из наиболее активных в России: его исследуют научно-исследовательские противочумные институты всей страны.

Плато Укок. архив компании «Авианебо»

Стоит отметить, что чумные зоны, помимо плато, выявили еще на пяти участках: возле озер Зерлюколь-Нур и Каракуль, а также на вершине Калгут, Акалахе и в Чаган-Узуне.

Всего в России есть 11 очагов этой инфекции — высокогорный очаг чумы на Алтае самый активный. При этом по приграничным участкам отмечается высокая численность сурка.

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