День работника «скорой». Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Скорая помощь всем помогает,

Первой на помощь к нам поспевает.

Счастья, здоровья, медики, вам.

Спасибо большое за помощь для нас!

Если что-то заболело

И здоровьице шалит,

Рассекая ветер смело,

Помощь скорая спешит.



Поздравляем эту службу,

Долгих лет желаем всем,

Нам ваш труд, как воздух, нужен,

Пусть идет он без проблем!