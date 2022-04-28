28 апреля
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Здоровье

День работника «скорой». Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День работника скорой медицинской помощи празднуют 28 апреля. Приятные поздравления медикам в прозе, стихах и смс — в прозе, стихах и смс.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Поздравления с Днем работника «скорой» в прозе

Примите поздравления с профессиональным праздником! Ваша работа нелегка и очень важна. Поэтому желаю, чтобы здоровья и сил хватало и на работу, и на отдых. Терпения безграничного, хорошего настроения и добра вокруг!

Сложно придумать более важную профессию, чем медик. Желаю вам стойкости духа, трезвости ума, невероятной выдержки в такой сложной работе. Пусть ваш труд всегда вознаграждается в сотни раз, ценится людьми и государством!

От всей души поздравляю с Днем скорой помощи! Желаю сил, терпения, уважения, здоровья, неиссякаемого потока энергии и обычного человеческого понимания. Пусть ваш труд никогда не остается незамеченным, а слова благодарности звучат как можно чаще.

Оборудование в больнице скорой помощи.
Оборудование в больнице скорой помощи.
БСМП.

Поздравления с Днем работника «скорой» в стихах

По любому бездорожью
По звонку бригада мчит,
Обязательно поможет
И здоровье сохранит.

Скорой помощи желаем
Пробок вовсе не встречать
И, на вызов приезжая,
Комплименты получать!

Днем и ночью на подмогу
Призывают часто вас,
Чтоб развеяли тревогу,
Помогли в нелегкий час.

В этот день, для вас особый,
Вам желаем доброты,
Ровной жизненной дороги,
И пусть сбудутся мечты!

С Днем скорой помощи тебя,
Служба эта так необходима,
Когда случается беда,
Она всегда незаменима.

Ушиб, температура, драка,
И сразу в «скорую» звоним,
Болеть, конечно же, не надо,
Врачам «спасибо» говорим!

Скорая помощь. Реанимобиль.
Скорая помощь. Реанимобиль.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем работника «скорой» в смс

Скорая помощь всем помогает,
Первой на помощь к нам поспевает.
Счастья, здоровья, медики, вам.
Спасибо большое за помощь для нас!

Если что-то заболело
И здоровьице шалит,
Рассекая ветер смело,
Помощь скорая спешит.

Поздравляем эту службу,
Долгих лет желаем всем,
Нам ваш труд, как воздух, нужен,
Пусть идет он без проблем!

Если в двери вы звоните —
Значит, здесь стряслась беда.
Нежеланные вы гости,
Но без вас нам никуда.

Пусть людская благодарность
Поскорей прогонит грусть,
Самой скорой, самой лучшей
Ваша помощь будет пусть!

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