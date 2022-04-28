День работника «скорой». Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем работника «скорой» в прозе
Примите поздравления с профессиональным праздником! Ваша работа нелегка и очень важна. Поэтому желаю, чтобы здоровья и сил хватало и на работу, и на отдых. Терпения безграничного, хорошего настроения и добра вокруг!
Сложно придумать более важную профессию, чем медик. Желаю вам стойкости духа, трезвости ума, невероятной выдержки в такой сложной работе. Пусть ваш труд всегда вознаграждается в сотни раз, ценится людьми и государством!
От всей души поздравляю с Днем скорой помощи! Желаю сил, терпения, уважения, здоровья, неиссякаемого потока энергии и обычного человеческого понимания. Пусть ваш труд никогда не остается незамеченным, а слова благодарности звучат как можно чаще.
Поздравления с Днем работника «скорой» в стихах
По любому бездорожью
По звонку бригада мчит,
Обязательно поможет
И здоровье сохранит.
Скорой помощи желаем
Пробок вовсе не встречать
И, на вызов приезжая,
Комплименты получать!
Днем и ночью на подмогу
Призывают часто вас,
Чтоб развеяли тревогу,
Помогли в нелегкий час.
В этот день, для вас особый,
Вам желаем доброты,
Ровной жизненной дороги,
И пусть сбудутся мечты!
С Днем скорой помощи тебя,
Служба эта так необходима,
Когда случается беда,
Она всегда незаменима.
Ушиб, температура, драка,
И сразу в «скорую» звоним,
Болеть, конечно же, не надо,
Врачам «спасибо» говорим!
Поздравления с Днем работника «скорой» в смс
Скорая помощь всем помогает,
Первой на помощь к нам поспевает.
Счастья, здоровья, медики, вам.
Спасибо большое за помощь для нас!
Если что-то заболело
И здоровьице шалит,
Рассекая ветер смело,
Помощь скорая спешит.
Поздравляем эту службу,
Долгих лет желаем всем,
Нам ваш труд, как воздух, нужен,
Пусть идет он без проблем!
Если в двери вы звоните —
Значит, здесь стряслась беда.
Нежеланные вы гости,
Но без вас нам никуда.
Пусть людская благодарность
Поскорей прогонит грусть,
Самой скорой, самой лучшей
Ваша помощь будет пусть!