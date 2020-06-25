Деньги и разводы. Ученые назвали неожиданные факторы риска преждевременной смерти помимо табака и алкоголя

Ученые использовали данные о 13611 людях в возрасте от 52 до 104 лет. Он опубликовали исследование в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Чаще всего ученые при оценке риска смерти сосредотачиваются на физических показателях: питание, физическая нагрузка, потребление табака и алкоголя, обмен веществ. Канадские и американские исследователи посчитали, что есть связь с другими факторами — психологическими, экономическими и социальными.
Все «подопытные» заполнили анкету один раз, а ученые следили за ними, регистрируя смертность, в течение шести последующих лет. При анализе исследователи рассмотрели 57 регрессионных моделей с каждым фактором по отдельности, а в качестве побочных переменных учли национальность, возраст и образование.
Из всех факторов ученые выделили самые значимые, связанные со смертностью, и посчитали процент увеличения риска при том или ином случае. Получилось следующее:
- развод — 44%,
- финансовые трудности — 32%,
- безработица — 32%,
- неудовлетворенность жизнью — 31%,
- отсутствие вступления в брак — 30%,
- плохое настроение — 23%
- получал ли когда-нибудь участник еду по талонам — 28%.
Среди других факторов, которые были связаны с повышением риска смерти за шесть лет, ученые также выделили, плохие отношения с родственниками, тревожность и ежедневную дискриминацию.
Авторы работы заключили, что, помимо очевидных факторов, которые могут повысить риск смерти в пожилом возрасте через прямое влияние на здоровье, необходимо учитывать и сторонние факторы.
По мнению исследователей, это позволит учесть эти риски при, например, превентивной терапии.