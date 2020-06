Деньги и разводы. Ученые назвали неожиданные факторы риска преждевременной смерти помимо табака и алкоголя

Ученые использовали данные о 13611 людях в возрасте от 52 до 104 лет. Он опубликовали исследование в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Чаще всего ученые при оценке риска смерти сосредотачиваются на физических показателях: питание, физическая нагрузка, потребление табака и алкоголя, обмен веществ. Канадские и американские исследователи посчитали, что есть связь с другими факторами — психологическими, экономическими и социальными.

Ссора , конфликт , удушение. СС0

Все «подопытные» заполнили анкету один раз, а ученые следили за ними, регистрируя смертность, в течение шести последующих лет. При анализе исследователи рассмотрели 57 регрессионных моделей с каждым фактором по отдельности, а в качестве побочных переменных учли национальность, возраст и образование.

Из всех факторов ученые выделили самые значимые, связанные со смертностью, и посчитали процент увеличения риска при том или ином случае. Получилось следующее:

развод — 44%,

финансовые трудности — 32%,

безработица — 32%,

неудовлетворенность жизнью — 31%,

отсутствие вступления в брак — 30%,

плохое настроение — 23%

получал ли когда-нибудь участник еду по талонам — 28%.

Среди других факторов, которые были связаны с повышением риска смерти за шесть лет, ученые также выделили, плохие отношения с родственниками, тревожность и ежедневную дискриминацию.

Депрессия. CCO.

Авторы работы заключили, что, помимо очевидных факторов, которые могут повысить риск смерти в пожилом возрасте через прямое влияние на здоровье, необходимо учитывать и сторонние факторы.

По мнению исследователей, это позволит учесть эти риски при, например, превентивной терапии.