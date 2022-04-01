1 апреля
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Здоровье

Диетолог: кисломолочку лучше употреблять на голодный желудок

Употреблять кисломолочные продукты лучше на голодный желудок, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог и доцент СПбГУ Андрей Бобровский.

Кефир.
Кефир.
HeaClub.ru.

Бобровский рекомендует употреблять кисломолочку в определенное время, чтобы получить максимум пользы от бифидобактерий.

Врач добавил, что пить и есть кисломолочные продукты следует не меньше двух недель. Так можно ощутить положительные эффекты натурального пробиотика.

В среднем лучше выпивать один-два стакана кефира в день, сказал он. При этом необходимо выбирать продукты жирностью примерно 2,5%.

По словам Бобровского, в кисломолочке содержатся аминокислоты и кальций, укрепляющий кости.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что кофе снижает риск онкологии и цирроза печени.

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