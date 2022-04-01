Диетолог: кисломолочку лучше употреблять на голодный желудок

Бобровский рекомендует употреблять кисломолочку в определенное время, чтобы получить максимум пользы от бифидобактерий.
Врач добавил, что пить и есть кисломолочные продукты следует не меньше двух недель. Так можно ощутить положительные эффекты натурального пробиотика.
В среднем лучше выпивать один-два стакана кефира в день, сказал он. При этом необходимо выбирать продукты жирностью примерно 2,5%.
По словам Бобровского, в кисломолочке содержатся аминокислоты и кальций, укрепляющий кости.
Недавно врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что кофе снижает риск онкологии и цирроза печени.