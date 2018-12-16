Диетологи рассказали, как с помощью риса избавиться от лишнего веса

Рис может помочь тем, кто борется со своим весом, считают диетологи. Однако не любой рис полезен для здоровья, пишет «Российская газета».

Жир способен расщеплять черный рис. Для этого провели специальные эксперименты на грызунах. Оказалось, что добавка из такого риса останавливает процесс накопления жира в печени даже у таких зверей, который откармливали пищей, в которой содержится большое количество калорий. У подопытных мышей, поедающих черный рис, заметили и снижение уровня холестерина.

Как показало исследование, у черного риса относительно низкий гликемический индекс — 42,3, он питательный и в нем много клетчатки.

А вот белый рис, который более популярен у населения, не такие хорошие показатели. Его гликемический индекс — 64 (почти как у явно не диетического картофеля). В связи с чем употребление продукта является фактором риска при диабете 2 типа.

Также ряд исследователей считает, что такая еда связана с риском гипертонии и появлением метаболического синдрома. То есть, белый рис рекомендуется исключить из рациона людей, пытающихся похудеть. Иначе может получиться обратный эффект.