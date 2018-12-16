Диетологи рассказали, как с помощью риса избавиться от лишнего веса

Жир способен расщеплять черный рис. Для этого провели специальные эксперименты на грызунах. Оказалось, что добавка из такого риса останавливает процесс накопления жира в печени даже у таких зверей, который откармливали пищей, в которой содержится большое количество калорий. У подопытных мышей, поедающих черный рис, заметили и снижение уровня холестерина.
Как показало исследование, у черного риса относительно низкий гликемический индекс — 42,3, он питательный и в нем много клетчатки.
А вот белый рис, который более популярен у населения, не такие хорошие показатели. Его гликемический индекс — 64 (почти как у явно не диетического картофеля). В связи с чем употребление продукта является фактором риска при диабете 2 типа.
Также ряд исследователей считает, что такая еда связана с риском гипертонии и появлением метаболического синдрома. То есть, белый рис рекомендуется исключить из рациона людей, пытающихся похудеть. Иначе может получиться обратный эффект.