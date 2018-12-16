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Врач-дерматолог объяснила россиянам, почему вредно мыться каждый день

Клинические наблюдения дерматологов во многих странах свидетельствуют о росте числа кожных заболеваний у людей, любящих часто мыться. Об этом заявила Александр Боброва, врач из Волгограда. По словам доктора, вред несет не вода, а моющие и чистящие средства, пишет «Волгоградская правда».

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Александра Боброва,
врач-дерматолог:

Особый вред, как оказалось, причиняют антибактериальное мыло и гель для душа, содержащие триклозан.

Частые приемы водных процедур с моющими средствами не столь безобидны. Ученые выяснили, что чистюли сильно рискуют в первую очередь здоровьем своей кожи. По словам доктора Бобровой, ссылающейся на научные исследования, ежедневная обработка кожи антисептиком приводит не только к сухости и обезвоживанию, но и к вымыванию защитного слоя полезных бактерий и нарушению местного иммунитета.

Освободившееся место быстро занимают различные болезнетворные бактерии. Чем интенсивнее вы используете антибактериальные средства личной гигиены, тем агрессивнее и устойчивее они становятся. Неслучайно во многих развитых странах активно бойкотируется использование антибактериальных средств, содержащих триклозан, особенно если речь идет о гигиене ребенка.

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