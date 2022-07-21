Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими и иранцами

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил во время Аспенского форума, что большинство седых волос у него появилось из-за переговоров с русскими и иранцами, пишет РИА «Новости» .

По словам главы американской спецслужбы, у него не вызывают ностальгию фотографии президента России Владимира Путина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», — сказал он.

Бернс также выразил мнение, что власти РФ якобы хотят восстановить сферы влияния в соседних странах и «восстановить Россию в качестве великой силы», но не верят, что это можно осуществить «без контроля над Украиной», пишет Газета.Ru.

Также директор ЦРУ высказался о здоровье Путина.