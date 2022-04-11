Дышим через раз. Когда в Алтайском крае снова вырастет заболеваемость коронавирусом, и надо ли снимать маски

Во многих странах активно циркулирует новый подвид COVID-19 — стелс-омикрон. В США, Европе и Китае на его долю, по некоторым данным, приходится более половины новых случаев заражения коронавирусом. Чем опасен новый вирус, стоит ли продолжать вакцинироваться и когда ждать нового всплеска заболеваемости, рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Слабость и насморк

— Что известно сейчас о стелс-омикроне?

— Стелс-омикрон близкородственен оригинальному омикрону. Есть данные о том, что на долю стелса приходится до 20−40% случаев заражения в России. Именно он определит шестую волну коронавруса: подъем заболеваемости уже начался в Европе и Китае. Клинические данные говорят, что по набору симптомам и тяжести он также похож на омикрон.

— Каковы симптомы стелса? Отличаются ли они от тех , что были у омикрона?

— Превалирующие симптомы — головная боль, насморк, слабость, боль в горле. Клинически он неотличим от омикрона. Однако врачи говорят, что симптомы выражены ярче.

Стелс более заразен, чем дельта, но меньше, чем омикрон. Распространяться он будет с большой скоростью, поэтому подъем заболеваемости неминуем. Так же как в случае с гриппом, если нет иммунитета, то какой бы новый вариант вируса ни появился, заболеваемость будет расти.

Вирус. unsplash.com

— Будет ли работать иммунитет к омикрону в отношении стелса?

— Омикроном на исходе пятой волны, по данным российских врачей, переболели 95−98% населения. И это определило снижение заболеваемости. Сейчас наступил период относительного благополучия. Все, кто должен был с ним встретиться, уже переболели в разных формах.

Пока нет однозначных данных о том, будет ли эффективен приобретенный к омикрону иммунитет против стелса. Есть люди, которые переболели ковидом по несколько раз, и каждый раз они заражались разными вариантами этой инфекции. А кто-то прожил все волны, всего лишь один раз потемпературив два-три дня.

Ковид. Врачи. Дмитрий Лямзин.

Маски и вакцины

— Если стелс еще менее тяжел , чем омикрон , остаются ли актуальными маски и вакцины?

— Вакцина, которая есть сейчас, несет потенциал защиты от стелса. Так что в любом случае прививаться стоит. Это добровольный выбор. Человек решает сам, но должен понимать, что если он отказался от вакцинации, то поставил под удар свое окружение, в котором есть дети и пожилые родственники, у которых есть большая вероятность заболеть тяжело.

Те, кто отказывается от вакцинации — это какие-то непуганые субъекты общества, если честно. Если вы поговорите с врачами из «красной зоны», то узнаете, что 99% людей на реанимационных койках — не вакцинированы. Вот лежит такой человек, дышит через раз и только тогда признает: что ж я такой глупый был и не привился?! Никто еще не сказал «какой я молодец, что не привился», будучи в кислородной маске.

Вакцина «Спутник V». CC BY 4.0 , mos.ru

Что касается ограничительных мер, то они принимаются соответствующими ведомствами. Каждый, конечно, волен выбирать, соблюдать их или нет, но надо быть готовым платить штрафы в случае неисполнения. Если в каких-то регионах отменяют масочный режим, значит, эпидситуация позволяет. У нас пока ничего не отменяется.

В отношении масок много всякой демагогии и громких заявлений разных «экспертов». Мое мнение таково: раз уж мы живем в обществе по каким-то правилам, давайте их соблюдать, иначе будет анархия, а она никогда ни к чему хорошему не приводила.

Возбудитель инфекции циркулирует, другое дело — какова вероятность встречи с ним. Снять сейчас маску — это играть в рулетку. Конечно, теперь уже не стоит сидеть целыми днями дома у открытой форточки. Но, на мой взгляд, сейчас преждевременно возвращаться к интенсивным социальным контактам, которые были в доковидный период.

Если вернуться к вакцинации, то есть ряд наблюдений, которые доказывают, что привитые люди повторно болеют крайне редко. Многие привиты уже три-четыре раза.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Факт По данным алтайского минздрава на 6 апреля, в крае работают 17 ковидных стационаров (1191 койка). Для сравнения: еще в марте был 21 ковидный госпиталь (3135 коек). За месяц возобновили оказание медпомощи в плановом порядке краевой госпиталь для ветеранов войн, Благовещенская ЦРБ, краевой клинический центр охраны материнства и детства и краевая психиатрическая больница. В горбольнице Новоалтайска сокращено количество ковидных коек с 300 до 20.

Шестая волна

— Есть данные о том , что будет с вирусом дальше?

— Определенно, коронавирус не стал сезонным, как грипп и ОРВИ. И пока нельзя сказать, станет ли вообще. Конечно, было бы намного проще, если бы он был цикличным, предсказуемым. Мы вышли бы из этой «волновости», непонятной по протяженности и интенсивности. Ставили бы прививку раз в год, в августе-сентябре, и спокойно переживали бы подъем заболеваемости. Было бы меньше тревоги и больше продуктивности.

Мы предполагали, что вирус станет сезонным еще после четвертой волны. Но не произошло. И сейчас дальнейшие сценарии пока неизвестны.

По законам эпидемиологии, возбудитель, проходя через несколько организмов, теряет вирулентность — способность вызывать заболевание. Но в отношении коронавируса это не работает.

Дельта вызывала тяжелые формы болезни, но была менее заразной, омикрон стал легче, но заражалось в разы больше людей. Но давайте вспомним, что до дельты был другой вариант, который тоже был менее контагиозным и более легким, чем она. Поэтому с коронавирусом нет такой прямой связи: чем дальше, тем легче.

У каждой волны, в общем, свой сюрприз. Потому что заходит каждый раз не один и тот же, а разные варианты вируса, в этом и вся неприятность. Если сейчас шестая волна пройдет быстрее и будет менее интенсивной, тогда можно будет говорить, что, наконец-то, вирус потратил мощность и ослабевает.

Ковид. Врачи. Дмитрий Лямзин.

— Когда ждать шестую волну заболеваемости , и какой она будет?

— В свое время никто не знал, что будет после дельты. Прогнозировать распространение омикрона начали только тогда, когда бешено выросла заболеваемость на африканском континенте. Со стелс-омикрном пока нет ситуации, которую можно было бы с уверенностью экстраполировать на Россию.

Подъем заболеваемости есть в Европе и Китае, но пока он не такой стремительный, как при омикроне. События только набирают обороты, и трудно сказать, до какого пика увеличится количество зараженных. Через четыре-шесть недель заболеваемость с высокой долей вероятности начнет расти и у нас.

Есть и другой вариант: вирус локализуется на тех территориях, где он есть сейчас и дальше никуда не пойдет. Но точно нет оснований говорить, что пандемия закончилась. Никто пока не в безопасности.