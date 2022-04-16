Доктор рассказал, почему в уши нельзя лезть ватными палочками

Использовать ватные палочки для «глубокой» гигиены ушей может быть очень опасно. О том, как правильно ухаживать за ушами, чтобы не навредить, altapress.ru рассказал врач-отоларинголог Евгений Тимошенский.

Как оказалось, в специальной гигиене уши и не нуждаются. У них есть свой механизм защиты — выработка серы. Это противовоспалительное вещество, которое вкруговую покрывает слуховой проход.

Любой микроб или вирус, попадающий в ухо с водой, пылью и грязью, прилипает к сере.

«Затем сера высыхает и ночью, пока вы спите, просто высыпается из уха. Ее настолько мало — десятые доли грамма, — что вы даже не видите эти микрочешуйки. Ключевой момент — сера должна высохнуть. И если человек усиленно моет уши, то сера будет накапливаться и за год-два заткнет ухо полностью в виде пробки. Скажу больше: сера гидрофобная, она не смывается водой, так что такая процедура вдвойне бессмысленна», — говорит доктор.

Ватные палочки. CC0

А если человек озаботился гигиеной и засовывает в ухо ватную палочку, то таким образом стирает защитную серную пленку. Тогда организм начинает в противовес вырабатывать это вещество намного интенсивнее. Есть риск получить избыток серы и ушные пробки.

«Кроме того, ватные палочки не стерильны, они предназначены для наружного применения. Использование их для чистки уха приводит к воспалениям», — заключил Тимошенский.

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