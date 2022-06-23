Душистое средство. От чего лечит мята

Мята входит в топ успокоительных средств. Кто из нас не возлагал надежды на кружечку ароматного чая после тяжелого рабочего дня? Но это не единственное, что она умеет.
Многие используют мяту в стрессовых ситуациях. Ментоловый запах дает надежду на то, что скоро все станет немного лучше. И действительно: спустя пару ароматных минут мир играет более яркими красками. Кто сказал, что самовнушение — не помощник?
Вместо ментолового Dirol возьмите на борт несколько зеленых листочков. Сильный мятный запах отвлечет вас от качки, а жевательный процесс успокоит внутреннюю бурю.
Мятные листья нужно размять до появления сока и на 20 минут положить под глаза. Но, если темные круги вызваны заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, такая маска не поможет. Нужно бежать к врачу.
Благодаря охлаждающим свойствам, мята способствует открытию пор в организме для выхода избыточного тепла. Эфирные масла ментола облегчают дыхание и снимают заложенность носа.
Во многих препаратах для сердца можно встретить мяту. Она нормализует кровообращение и сердцебиение, а также облегчает спазмы в области сердечной мышцы. Но злоупотреблять этим свойством не следует.