Душистое средство. От чего лечит мята

1 Поднимает настроение

Многие используют мяту в стрессовых ситуациях. Ментоловый запах дает надежду на то, что скоро все станет немного лучше. И действительно: спустя пару ароматных минут мир играет более яркими красками. Кто сказал, что самовнушение — не помощник?