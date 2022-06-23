24 июня
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Здоровье

Душистое средство. От чего лечит мята

Информационный портал ИноСМИ назвал полезные свойства мяты. Зеленый ментоловый листочек может избавить от головной боли и тошноты, а еще — укрепить иммунитет. О других особенностях этого растения можно узнать в нашем материале.

Мята. Чай
Мята. Чай
СС0

Мята входит в топ успокоительных средств. Кто из нас не возлагал надежды на кружечку ароматного чая после тяжелого рабочего дня? Но это не единственное, что она умеет.

1 Поднимает настроение

Многие используют мяту в стрессовых ситуациях. Ментоловый запах дает надежду на то, что скоро все станет немного лучше. И действительно: спустя пару ароматных минут мир играет более яркими красками. Кто сказал, что самовнушение — не помощник?

2 Спасает от морской болезни

Вместо ментолового Dirol возьмите на борт несколько зеленых листочков. Сильный мятный запах отвлечет вас от качки, а жевательный процесс успокоит внутреннюю бурю.

Вода. Море. Океан.
Вода. Море. Океан.
открытые источники (CC0)
3 Убирает темные круги под глазами

Мятные листья нужно размять до появления сока и на 20 минут положить под глаза. Но, если темные круги вызваны заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, такая маска не поможет. Нужно бежать к врачу.

4 Лечит простуду

Благодаря охлаждающим свойствам, мята способствует открытию пор в организме для выхода избыточного тепла. Эфирные масла ментола облегчают дыхание и снимают заложенность носа.

Медицина. Здоровье. Простуда.
Медицина. Здоровье. Простуда.
СС0
5 Расширяет сосуды

Во многих препаратах для сердца можно встретить мяту. Она нормализует кровообращение и сердцебиение, а также облегчает спазмы в области сердечной мышцы. Но злоупотреблять этим свойством не следует.

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