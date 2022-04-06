6 апреля
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Жизнь

Специалист объяснил, при каких условиях мясо теряет вкус

Для сохранения всех полезных веществ и витаминов нельзя размораживать продукт в микроволновке и длительное время хранить его на полке в холодильнике, рассказал Ura.ru врач-эндокринолог Алексей Калиничев.

Мясо, свинина.
Мясо, свинина.
CC0

Отсутствие заморозки сказывается не только на вкусовых качествах мяса, если купленный про запас продукт лежит в холодильнике несколько дней, то в нем снижается количество жирорастворимых витаминов.

«Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать. Также страдает качество при быстрой разморозке. Лучше размораживать медленно, не в микроволновке», — отметил нутрициолог.

Лучше всего хранить мясо при температуре от минус 18-ти градусов, при этом заморозка не проигрывает по своим свойствам даже охлажденной продукции, пишет Газета.Ru.

Напомним, барнаульцы раскупили колбасы и мясо на первых в 2022 году продуктовых ярмарках.

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