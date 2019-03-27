Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта 2°C

Две новые магнитные бури обрушатся на Барнаул. Как защититься?

Землю «накрыла» серия магнитных бурь. Две бури накроют российские регионы (Алтайский край в том числе) 27 и 28 марта — именно в эти дни пик этих явления. 29 марта магнитосфера Земли также будет возбужденной.

В космосе.
В космосе.
Сергей Рязанский, Роскосмос

Им предшествовала геомагнитная буря 23 марта.

Пик в Барнауле

В Барнауле 27 марта метеозависимые люди почувствуют солнечную активность в течение всего дня, особенно — в 12:00; 28 марта город «накроет» буря в 09:00. И в течение всего дня будет возмущенным геомагнитное поле.

Влияние на людей

Медики отмечают, что у метеозависимых людей из-за магнитной бури может ухудшиться самочувствие и здоровье. Российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Метеочувствительным людям следует поберечься — возможны перепады давления, слабость, головокружение. Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления. Пострадают люди с психическими и неврологическими заболеваниями.

Артериальной давление.
Артериальной давление.
СС0

Как защититься?

В дни магнитных бурь необходимо высыпаться, не стоит задерживаться на работе и правильно питаться, пишет politeka.net.

Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку.

Горы. Скала. Солнце
Горы. Скала. Солнце
СС0

Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.

Электроника

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

«Уснувшее» Солнце

В конце февраля специалисты отметили необычайно низкую интенсивность рентгеновского излучения, которое генерируется в солнечных вспышках. Ученые тогда говорили, что солнце «уснуло».

Солнце.
Солнце.
СС0

Солнце находилось в минимуме 11-летнего цикла активности. Вот-вот должна начаться фаза роста. Некоторые эксперты полагали, что уже в феврале 2019 года Солнце начнет усиленно «набирать обороты». Как, впрочем, и произошло.

Явление

Магнитная буря — внезапные и интенсивные изменения магнитосферы Земли, которые вызваны выбросами корональной массы из Солнца во время вспышек. Они вызывают быстрые изменения физических параметров солнечного ветра.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость