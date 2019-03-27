Две новые магнитные бури обрушатся на Барнаул. Как защититься?

Землю « накрыла » серия магнитных бурь. Две бури накроют российские регионы (Алтайский край в том числе) 27 и 28 марта — именно в эти дни пик этих явления. 29 марта магнитосфера Земли также будет возбужденной .

Им предшествовала геомагнитная буря 23 марта.

Пик в Барнауле

В Барнауле 27 марта метеозависимые люди почувствуют солнечную активность в течение всего дня, особенно — в 12:00; 28 марта город «накроет» буря в 09:00. И в течение всего дня будет возмущенным геомагнитное поле.

Влияние на людей

Медики отмечают, что у метеозависимых людей из-за магнитной бури может ухудшиться самочувствие и здоровье. Российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Метеочувствительным людям следует поберечься — возможны перепады давления, слабость, головокружение. Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления. Пострадают люди с психическими и неврологическими заболеваниями.

Артериальной давление. СС0

Как защититься?

В дни магнитных бурь необходимо высыпаться, не стоит задерживаться на работе и правильно питаться, пишет politeka.net.

Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку.

Горы. Скала. Солнце СС0

Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.

Электроника

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

«Уснувшее» Солнце

В конце февраля специалисты отметили необычайно низкую интенсивность рентгеновского излучения, которое генерируется в солнечных вспышках. Ученые тогда говорили, что солнце «уснуло».

Солнце. СС0

Солнце находилось в минимуме 11-летнего цикла активности. Вот-вот должна начаться фаза роста. Некоторые эксперты полагали, что уже в феврале 2019 года Солнце начнет усиленно «набирать обороты». Как, впрочем, и произошло.

Явление

Магнитная буря — внезапные и интенсивные изменения магнитосферы Земли, которые вызваны выбросами корональной массы из Солнца во время вспышек. Они вызывают быстрые изменения физических параметров солнечного ветра.