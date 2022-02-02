Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю

Она спровоцирует магнитные бури, которые продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

Облако вещества появилось из-за вспышки на Солнце средней силы — класса М. Явление продолжалось более четырех часов и было направлено в сторону Земли, пишет bfm.ru.

Скорость облака составляет примерно 662 километра в секунду. Оно достигнет Земли утром 2 февраля.,

2 и 3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.

При этом, по прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается в 40%, а ее уровень прогнозируется как G1 — слабый.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Апокалипсис

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».

Древнее пришествие

Ранее неизвестная солнечная буря «наследила» во льдах. По расчетам ученых, неизвестная буря обрушилась на Землю во время спокойной фазы Солнца, когда вероятность таких событий очень низкая. Это произошло 9200 лет назад