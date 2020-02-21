Эксперт рассказал, когда волна эпидемии Covid-19 накроет Россию

Эпидемия нового коронавируса в России может произойти во время второй вспышки заражения — осенью, пишут «Известия» со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И.Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева.

«Респираторные коронавирусы имеют сезонность с декабря по апрель, поэтому с большой долей вероятности в первую волну пандемии наша страна не попадёт, если она не начнется в ближайшие недели», — цитирует издание Лукашева.

Вероятно, в Китае эпидемия коронавируса нового типа вскоре утихнет, но так как вирус продолжит свое распространение по миру, то Россия может попасть во вторую волну.

Вторая вспышка нового коронавируса может достигнуть россиян в октябре 2020 года, считает ученый.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов отметил — паниковать не стоит. Хоть вирус сам по себе не исчезнет, но во всем мире принимаются серьезные меры по пресечению распространения инфекции.

А к осени, вероятно, ученые смогут разработать вакцину и лекарства от вируса. Между тем, для борьбы с эпидемией китайцы впервые включили в список препарат, разработанный в СССР — «Арбидол».

В России его выпускает компания «Отисифарма», принадлежащая владельцу компании «Фармстандарт» Виктору Харитонину, которого называли другом ответственного за здравоохранение вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет The Bell.

Китай , вирус. CC0

Скептики утверждают, что противовирусное действие «Арбидола» клинически не доказано, тем не менее в России он включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Патент на «Арбидол» истек в 2007 году, в Китае его производят в качестве дженерика шесть крупных фармацевтических компаний.

Горки-400

Ранее сообщалось, что о смертельном китайском коронавирусе Covid-19 писали еще в 1981 году.

Журналист Амир Царфати опубликовал в своем микроблоге снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными.

Эпицентром распространения стал как раз китайский город Ухань.

В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его «родиной» якобы был СССР. Возможно, это всего лишь интересное совпадение.