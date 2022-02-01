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Здоровье

Эксперт рассказал, почему при омикроне ПЦР-тест может быть отрицательным

Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков объяснил, почему признаки заражения штаммом коронавируса «омикрон» не всегда сопровождаются положительным ПЦР-тестом, сообщает радио Sputnik.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
CС0

По словам медика, если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала.

«Омикрон"-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих», — пояснил врач.

Тимаков отметил — пациент с отрицательным ПЦР-тестом все равно заразен для окружающих, если у него есть признаки заболевания коронавирусом, пишет Газета.Ru. Инфекционист советует таким людям сократить контакты с окружающими.

В случае заражения «омикрон"-штаммом наиболее активное выделение вируса происходит во время инкубационного периода, а продолжительность соблюдений мер безопасности зависит и от тяжести COVID-19, и от особенностей того варианта коронавирусной инфекции, который вызвал заболевание.

Ранее стало известно, что у омикрона появился новый подтип — ВА.2, или стелс-омикрон. Стелс-омикрон можно распознать по следующим симптомам: высокая температура, непрерывный кашель, потеря (изменение) обоняния или вкуса.

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