Эксперт рассказал, почему при омикроне ПЦР-тест может быть отрицательным

По словам медика, если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала.

«Омикрон"-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих», — пояснил врач.

Тимаков отметил — пациент с отрицательным ПЦР-тестом все равно заразен для окружающих, если у него есть признаки заболевания коронавирусом, пишет Газета.Ru. Инфекционист советует таким людям сократить контакты с окружающими.

В случае заражения «омикрон"-штаммом наиболее активное выделение вируса происходит во время инкубационного периода, а продолжительность соблюдений мер безопасности зависит и от тяжести COVID-19, и от особенностей того варианта коронавирусной инфекции, который вызвал заболевание.

Ранее стало известно, что у омикрона появился новый подтип — ВА.2, или стелс-омикрон. Стелс-омикрон можно распознать по следующим симптомам: высокая температура, непрерывный кашель, потеря (изменение) обоняния или вкуса.