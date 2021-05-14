Эксперты прокомментировали сообщения об индийском штамме ковида у студентов в России

По словам ученых, у студентов Ульяновского университета не подтвердился индийский штамм коронавируса, сообщает РИА Новости.
Ученые Центра геномных исследований Роспотребнадзора расшифровали генетическую последовательность штамма ковида иностранных студентов из Ульяновска.
«По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к „индийскому“ штамму, который сейчас принято бояться. Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус», — отмечается в сообщении.
11 мая пресс-служба правительства Ульяновской области сообщила, что в регионе зафиксировали первые случаи индийского штамма коронавирусной инфекции, пишет polit.ru. Его выявили у 16 студентов Ульяновского государственного университета, которые приехали на учебу из Индии в конце апреля — 130 человек.
При этом 12 мая виде-премьер Татьяна Голикова заявила СМИ, что в России пока не было случаев заражения индийским штаммом.
Глобальный уровень
Ранее ВОЗ повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению.
Катастрофа с коронавирусом в Индии может объясняться тем, что власти страны проигнорировали полученные данные об опасности возникновения более опасной мутации.
О высоком риске расползания инфекции среди населения медики предупреждали индийских чиновников еще в начале марта, однако реакции от властей страны не последовало.
Скончавшихся от инфекции уже невозможно «нормально» кремировать — в связи с выходом из строя печей крематориев трупы сжигают на улице.