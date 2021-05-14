Эксперты прокомментировали сообщения об индийском штамме ковида у студентов в России

По словам ученых, у студентов Ульяновского университета не подтвердился индийский штамм коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ученые Центра геномных исследований Роспотребнадзора расшифровали генетическую последовательность штамма ковида иностранных студентов из Ульяновска.

«По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к „индийскому“ штамму, который сейчас принято бояться. Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус», — отмечается в сообщении.