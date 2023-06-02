Эксперты: в России растет заболевание сифилисом из-за миграционного потока

В России за последние годы выросла заболеваемость сифилисом, заявил Владимир Чуланов 30 мая в ходе конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика», сообщает РБК.

Чуланов связывает это с тем, что после завершения пандемии коронавируса, и открытия границ в Россию хлынули мигранты.

В 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс., в 2005 году — 97,9 тыс., в 2010-м — 63,7 тыс., в 2017-м — 28,6 тыс., в 2018-м — 24,5 тыс., в 2019-м — 22 тыс., в 2020-м — 15,3 тыс., в 2021-м — 21,1 тыс., в 2022-м — 27,8 тыс.

Также он отметил, что в 2022 году заболеваемость сифилисом среди граждан России ниже, чем в 2019-м, то есть до пандемии COVID-19: за 2019 год выявлено 17,5 тыс. случаев заражения сифилисом среди россиян, за 2022 год — 15,2 тыс.